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حوادث

ضبط 532 هاربًا من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية بأسوان

السبت 04/أبريل/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

تستكمل أجهزة الأمن بأسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.  


وأسفرت تلك الكملات فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 532 حكم شملت ضبط 90 حكم حبس جزئى و 18 حكم حبس مستأنف و 272 أحكام غرامات و 151 أحكام المخالفات. 


كما أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية عن ضبط 7 قضايا تموينية شملت ضبط 2 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 3 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 139 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص ، و  17 مخالفة لتجاوز حد السرعة، و  15 مخالفة للتصالح الفورى،  و 40 مخالفة غرامة ونش،  و 65 مخالفة متنوعة. 


يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية . 

 

واقرأ أيضًا:

تنفيذ 618 حكما وضبط مخالفات تموينية ومرورية بأسوان

https://www.elbalad.news/4252701

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