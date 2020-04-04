AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هندسة حلوان تصدر بيانا لحل مشاكل التعليم عن بعد.. والطلاب: الحلول لا ترضينا

السبت 04/أبريل/2020 - 03:24 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
يعانى طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان العديد من المشاكل في مواجهة منظومة التعليم عن بعد نظرا لطبيعة الكلية العملية وعدم قدرتهم على فهم المقررات التى يتم شرحها أون لاين. 

وأعلن اتحاد طلاب هندسة حلوان أنه بعد استقباله لمشاكل طلاب وعرضها على الكلية تم إقرار الآتى:

1- تضاف النهاية العظمى لدرجة امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم إلى درجة النهاية العظمى لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

2- بالنسبة للمواد الممتدة يراعي الاستفادة بنسبة من الدرجة الحاصل عليها الطالب في امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول و إضافته كجزء من أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني.

3- يتم استكمال أعمال السنة و العملي للطلاب من خلال تكليفات محددة يقدمها الطلاب عن بعد قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.

4- أن تكون التكليفات المطلوبة لأعمال السنة و العملي غير مبالغ فيها من حيث الكم.

5- ان يتم التكليف من خلال أساتذة المواد و ليس الهيئة المعاونة.

6- ان تكون التكليفات في صورة مبسطة مثل بحث مصغر- دراسة حالة- مقارنة-...الخ أو ما شابه.

7- ألا يعتمد الطالب على مصدر محدد المعارف المطلوبة لإنجاز التكليفات دون التركيز أو الضغط على الطالب لشراء الكتاب المقرر لإنجاز التكليفات و يتاح للطالب الحصول على المعارف المطلوبة من اي مصدر.

8- ألا تكون هذه التكليفات في صورة اختبارات أو quizzes.

وأدت هذه المقترحات إلى غضب طلاب الكلية لصعوبة تنفيذهم تكليفات عن بعد وصعوبة العملية التعليمة واصفين الحلول انها غير مرضية لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

وزير التربية والتعليم: امتحان تجريبى لـ أولى ثانوى فقط وليس ثانية ثانوى

ما مصير الطالب الذي يغش مشروعاته البحثية .. وزير التعليم يرد ؟

بعد حسم مصير الطلاب اليوم .. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020

بعد إلغاء مناهج ما بعد 15 مارس.. التعليم تعلن على موقعها المقررات المطلوبة خلال أيام

شاهد .. وزير التعليم ينشر صورا تشرح للرأي العام تفاصيل قراراته الاخيرة

ترشيحاتنا

علاقات جنسية وخيانة.. حكاية 3 زوجات في عداد الموتى على يد أزواجهن بالجيزة

شاهد..هجوم على إعلامية كويتية بعد إساءتها للوافدين ووصف رائحتهم بـ"النتنة"

صور جديدة.. ياسمين صبري تستجم فى رحلتها مع أحمد أبو هشيمة

بعد إصابة 10 أطباء.. أول تحرك برلماني بشأن كارثة كورونا بمعهد الأورام

مسلسلات تأكد عرضها رمضان المقبل.. تعرف عليها

فايلر يكشف موقفه من مغادرة القاهرة بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج تأخر الحمل.. عملية الحقن المجهري والتلقيح الصناعي

التزاما بالغلق الكلى.. اختفاء الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وغلق المحلات بالبحيرة.. صور

بملابس عصرية.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث إطلالة أنيقة لها