محافظ الدقهلية: أوقات الحظر فرصة كبيرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن أوقات الحظر التى حددتها القرارات الحكومية المتخذة للحد من تواجد المواطنين هى فرصة كبيرة لأجهزة المحافظة تمكنها من ممارسة عملها فى رفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع الاتربه منها بالسيارات المكنسية وايضا هى أوقات ملائمة تماما لتفعيل الإجراءات الاحترازية بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين فضلا عن رفع القمامة منها اولا باول لتحسين مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة لمواطنى الدقهلية.





وأوضح أنه تواصلت الجهود المكثفة فى هذا الشأن بالتعاون والتنسيق الكامل فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بجميع القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق والوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، وذلك فى إطار الخطة التى أعلنت عنها المحافظة منذ صدور القرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال المحافظ إن تنفيذ الخطة المشار إليها مساء أمس الجمعة شملت عددا كبيرا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصور ، مشيرا الى انه تم تثبيت بعض حاويات القمامه ش قناة السويس وتحسين النظافه بشارع سعد زغلول بالإضافه الى متابعة نقطة تجميع القمامة بأرض محلج الأقطان قبلى عزبة صفيح وايضا تطهير وتعقيم شارع قناة السويس ومنطقة جديله وشارع الأمام محمد عبده وذلك بمشاركة المجتمع المدنى بتوفير50 الف لتر بالكلور.





كما أشار المحافظ انه تم غسيل الأرصفة وارض المعسكر بشارع الجلاء وذلك بنطاق الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، كما تواصلت الجهود أعمال الكنس ورفع الأتربة والغسيل والتطهير والتعقيم بنطاق الوحده المحلية لحى غرب المنصورة شملت منطقة أرض المعسكر بشارع الجلاء وشارع السيد سليم وشارع مستشفى الصدر وشارع الجلاء وشارع النخلة وشارع الجمهورية وشارع المشاية.





وأكد المحافظ أن الخطة المشار إليها يتم تنفيذها مستوى جميع المدن والأحياء والمراكز بنطاق المحافظة وان هناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقة من إنجاز حرصا على صحة وسلامة المواطنين.