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أخبار البلد

أطقم التمريض بمعهد الأورام يتجمعون أمام مكتب العميد بعد اتهام ممرض بنقل كورونا |فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الاعلامى احمد موسى مقطع فيديو من داخل معهد الاورام التابع لجامعة القاهرة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .

وعلق احمد موسى قائلا: " أطقم التمريض بمعهد الأورام يتجمعون أمام مكتب عميد المعهد بعد إلقاء التهم بتسبب ممرض في نقل فيروس كورونا ".

وحاز الفيديو على اعجاب عدد كبير من متابعيه وعلق بعضهم قائلا:

متجمعين يعني علشان لو حد فيهم مجالوش يجيله؟؟؟؟؟؟ دي المفروض دي الفئة الواعية بحجم الازمة.

ربنا يسترها علي العالم كله.

لو واحد منهم مريض هايعدى الكل ايه التهريج ده فين وزارة الصحة

كانت جامعة القاهرة أعلنت اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للأورام، بلغ عددها 15 حالة تم نقلها إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.  

وقررت جامعة القاهرة، فتح تحقيق حول إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بـ فيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على جميع التفاصيل حول الأزمة.


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