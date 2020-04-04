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برلمان

برلماني: علينا جميعا مساندة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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فريدة محمد

أعتبر النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر التى أكد فيها أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات احترازية صارمة وعلى المجتمع مساعدتها بتطبيقها بشدة وتوجهه رسالة للمجتمع المصري بأن يلتزم كل شخص منزله لكي لا نضغط على النظام الصحي، وأن يتبع الجميع أساليب الوقاية وأن يهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية بانها شهادة دولية لصالح الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان أول قائد عالمى يتخذ مجموعة من القرارات والاجراءات الحاسمة لحماية الشعب المصرى وشعوب العالم من فيروس كورونا.


وطالب " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم من الشعب المصرى كله مساندة الجهود الجبارة التى تقوم بها مصر بجميع اجهزتها فى مواجهة فيروس كورونا من خلال الالتزام بالمنزل وعدم النزول الشارع ابدا الا للظروف القهرية خلال هذه المرحلة الحاسمة والشرسة فى مواجهتنا مع فيروس كورونا معربا عن ثقته التامة فى قدرة المصريين ومساندتهم لجهود الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.


وتوجه النائب محمد هانى الحناوى بالشكر للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين فى المنظومة الصحية المصرية بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتى تتقدم مع ابطالها البواسل من جيش مصر الأبيض في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة مؤكدا ان مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا يقدرون جهود الصحة المصرية بجميع من ينتمون لها فيما يبذلونه من جهود كبيرة وجبارة لإنقاذ أرواح وأجساد المصريين من فيروس كورونا.

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