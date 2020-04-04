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ثقافة

الساعة الرابعة.. وزارة السياحة والآثار تطلق زيارة افتراضية جديدة

السبت 04/أبريل/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى

تطلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وموقع Experience Egypt، وذلك في إطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار أمس بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون شعار هذه الزيارات
‏Experience Egypt from Home
‏Stay Home
‏Stay Safe

وسوف يتم اليوم عرض مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة.

مرس عنخ الثالثة حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وابنة الملكة حتب حرس الثانية، وربما كانت زوجة الملك خفرع أو منكاورع.

دُفنت مرس عنخ في مقبرة صخرية فريدة بجوار هرم خوفو جدرانها مزينة بمناظر ملونة تصور الملكة وعائلتها الملكية، وكذلك الخدم والحرفيين والكهنة، كما تصور المناظر الأثاث الجنائزي الخاص بالملكة والتي من الممكن ان يكون تم وضعها في مقبرتها مثل التماثيل والأثاث وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود والذي تم العثور عليه بالفعل في غرفة الدفن بمقبرتها.
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