الداخلية تعلن تفاصيل ضبط أكثر من 10 آلاف مجرم خلال شهر.. إنفوجراف

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال شهر، من تنفيذ 18178 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2247 قضية متنوعة، وضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وضبط وفحص 10902 عنصر إجرامى شديد الخطورة.

واصلت وزارة الداخلية، استهداف البؤر الإجرامية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال شهر، من تنفيذ 18178 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2247 قضية متنوعة، وضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وضبط وفحص 10902 عنصر إجرامى شديد الخطورة.





كما استهدفت الوزارة "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى الشرقية والإسماعيلية، حيث ضُبط خلالها 714 متهما.





وعثر بحوزة المتهمين على 58 قطعة سلاح نارى، و386 طلقة مختلفة الأعيرة، و6 قطع سلاح أبيض، و56 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "34,300 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3,010 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين –1092 قرص مخدر".





ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبط 4087 قطعة سلاح نارى، غير مرخصة بحوزة 3512 متهم، بينها "3 جرينوف– 2 رشاش– 367 بندقية آلية– 753 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 236 مسدس – 2726 فرد محلى- 8563 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 6090 قطعة سلاح أبيض.





وتمكنت الحملات من ضبط 82 تشكيلا عصابيا، ضموا 248 متهما، ارتكبوا 437 حادثا، وضبط 628 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "14 بندقية آلية – 28 بندقية "غير مششخنة" – 9 مسدس – 137 فرد محلى – 434 سلاح أبيض".





وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 1985731 حكما قضائيا متنوعا، بينها 8425 حكم جناية من بينها "8 أحكام بالإعدام – 422 حكم بالسجن المؤبد"، و589902 حكم حبس جزئى، و110995 حكم حبس مستأنف، و993510 حكم غرامة، و282899 حكم مخالفة.





ونجحت الجهود في إعادة 89 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 880 قضية أحداث، وضبط 970 قضية مصنفات فنية، وضبط 788595 مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض 187 حادث "قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة" بإجمالى 307 متهمين.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.