محافظ المنيا: تسليم 24 ألف شريحة تابلت للطلاب بجميع المراكز

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تواصل توزيع شرائح التابلت الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وخاصة في الفترة الراهنة، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



أوضح المحافظ، أنه تم تسليم 24 ألفا 825 شريحة للطلاب من إجمالي 26 ألفا و672 شريحة، وسيتم تسليم باقي الشرائح وفقا لخطة التوزيع المحددة، بانتظام دون أي تزاحم نظرا لتقسيم الطلاب وأولياء الأمور بجميع المراكز، لافتا أنه تم تجهيز 9 مدارس بجميع المراكز لتسليم تلك الشرائح لطلاب المرحلة الثانوية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى.



وناشد المحافظ، أولياء الأمور الذين لم يحصلوا على الشريحة، حتى الآن التوجه للمدارس الخاصة بتوزيع تلك الشرائح لمنع أي تجمعات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

