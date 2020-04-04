التضامن لـ صدى البلد : إجراءات مشددة لوقاية دور الرعاية من كورونا

أكد علاء عبد العاطي ،معاون وزيرة التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، ان الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية دور رعاية الأطفال، حيث تم تعقيم دور الرعاية بالمطهرات ، فضلا
عن منع الزيارات لدور الرعاية منعا للتجمعات.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ«صدى
البلد» أنه تم منع استلام أى وجبات غذائية ساخنة من الخارج ، حيث يتم الطهى
داخل الدور والتأكيد على سلامتها، مشددا على ان هناك حملات توعية للتأكيد على
الاشتراطات الصحية واستخدام المطهرات، فضلا عن حملات متابعة مستمرة من الوزارة
للتاكد من مدى التزام دور الرعاية بتطبيق الاجراءات والاشتراطات.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي نظمت في إطار
الاحتفال بيوم اليتيم، بفاعليات مختلفة هذا العام من خلال "مبادرة بينا مصر
بكرة أحلى" وبالتعاون مع جمعية شارك البسمة حيث قامت بتوزيع مستلزمات التطهير
والتعقيم لمكافحة العدوى بدور الأيتام ودور المسنين.
واستهدفت المبادرة ٢٠ دار رعاية على نطاق محافظتي
القاهرة والجيزة بإجمالي ١٠٠٠ طفل ومسن تم تسليمهم أدوات التطهير والوقاية والتي
تشمل كحولات وكمامات وصابون وأيضًا تقديم خدمات التوعية بمخاطر ڤيروس كورونا
المستجد وكيفية منع انتقال العدوى.