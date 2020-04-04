التضامن لـ صدى البلد : إجراءات مشددة لوقاية دور الرعاية من كورونا

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ«صدى

البلد» أنه تم منع استلام أى وجبات غذائية ساخنة من الخارج ، حيث يتم الطهى

داخل الدور والتأكيد على سلامتها، مشددا على ان هناك حملات توعية للتأكيد على

الاشتراطات الصحية واستخدام المطهرات، فضلا عن حملات متابعة مستمرة من الوزارة