نموذج للانتقام والكراهية.. "مننا" أجمل مقابر البر الغربي بالأقصر

مقبرة "مننا" نموذج للانتقام والكراهية فهذه المقبرة خير دليل علي ان الحياة في مصر القديمة لم تكن وردية بل كانت حياة مثلها مثل أي حياة فيوجد فيها الحب والكره التسامح والانتقام الخير والشر

يقول الاثري الطيب غريب مدير معبد الكرنك بالاقصر ان مقبرة " مننا " من اجمل المقابر الموجودة بالبر الغربي والمقبرة تحمل رقم ٦٩ وتقع في جبانة الحوزة العليا في مقابر النبلاء بطيبة الغربية والمقبرة تتبع التخطيط العام المقابر النبلاء

واوضح الطيب بان المقبرة تبدأ بمدخل يوصل الي صالة طولية ومنها لاخري عرضية تنتهي بالمشكاة الخاصة بالتمثال لصاحب المقبرة كان مننا كاتبا لحقول سيد الارضين ولعله عاش ابان فترة حكم الملك تحتمس الرابع نصل المدخل الرئيسي المقبرة حيث ندخل الصالة الطولية مشيرا انك تجد المتوفي صاحب المقبرة جالسا وامامه مجموعة مختلفة من خيرات مصر التي يتمني الحصول عليها في العالم الاخر ثم نجد أربعة صفوف من المناظر التي تمثل مننا وهو يشرف علي مجموعة من أعمال الزراعة ومسح الحقول وكيل وتسجيل القمح ومقاديره عن طريق الكتبة ومناظر حصاد و ذر القمح ودهسه عن طريق الابقار وحمله ونقله للمخازن وهكذا

واردف انه من أطرف المناظر ما يمثل مننا في عجلته الحربية وكذلك أحد الخدم وهو يقدم له بعض المشروبات وكذلك مننا مع بعض بناته هذا بالإضافة للعديد من المناظر الاخري التي تمثل العديد من المناظر اليومية وكذلك بعض المناظر الدينية التي تمثل مننا مع زوجته وهو يتعبد لاله العالم الاخر اوزوريس بالإضافة للعديد من الآلهة مثل حتحور وانوبيس ورع حور اختي وكذلك نجد الزورق الخاص بنقل تابوت الميت ومناظر وزن القلب ومحاكمة المتوفي والتي بدورها تؤدي لذهابه الي حقول الايارو او الجنة ورحلة الحج المقدسة لابيدوس وبعض الطقوس التي تتم امام مومياء المتوفي هذا بالإضافة لمجموعة من مناظر التسلية من صيد وقنص الحيوانات والطيور والتي يتمني المتوفي ممارستها في العالم الاخر

وتابع حديثه قائلا انه فى اخر المقبرة تجد الفجوة او المشكاه التي كان يوجد بها التمثال الخاص بالمتوفي ولكن رغم المناظر الرائعة والالوان الزاهية بهذه المقبرة إلا أنه يوجد بها الكثير من التدمير بل تعتبر هذه المقبرة من أهم مثال من المقابر التي تعبر عن الكره والانتقام بين البشر في مصر القديمة حيث يعتقد الكثير من الاثريين ان سبب الدمار الذي أصاب مناظر هذه المقبرة كان سببه عدو لمننا أراد أن ينتقم منه فقام بتدمير هذه المناظر الخاصة بالمتوفي

حيث انه ركز في تدميره علي وجه صاحب المقبرة وعينيه تحديدا والسبب حتي يحرم الروح من التعرف علي وجه المتوفي في العالم الاخر وكذلك يحرم مننا من رؤية القرابين والمتقدمات التي كانت تقدم له بالإضافة لحرمانه من رؤية ومتابعة الاعمال التي تتم ويشرف هو عليها في العالم الاخر

واشار الى كان هذا الفعل يتسق مع العقيدة المصرية القديمة في ذلك الزمن حيث لتشويه وجه الميت يحرمه من اعادة البعث والخلود في الحياة الاخري ويمنع الروح ( البا ) من التعرف علي وجه المتوفي حتي لا تدب في جسده الحياة مرة أخرى تشويه وفقأ عين المتوفي يحرمه من رؤية اخباره وأقاربه في العالم الاخر وكذلك التمتع بمناظر الحياة الاخري ونعم الجنة( حقول الايارو ) كذلك حرمانه من رؤية ومتابعة والإشراف على الأعمال التى تتم في الحياة الأخروية



