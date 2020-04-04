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أخبار العالم

فيديو.. كريستيانو رونالد يصفف شعره داخل الحجر الصحى

السبت 04/أبريل/2020 - 03:30 م
كريستيانو وصديقته
كريستيانو وصديقته
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محمد بدران
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت فى الفيديو جورجينا زوجه رونالدو وهى تصفف له شعره وعلق قائلًا"ابقي فى المنزل وابقي انيقا"


اختارت صحيفة ماركا الإسبانية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس كأفضل لاعب في التاريخ بعد استفتاء أجرته الصحيفة العالمية بمشاركة النجوم العالميين السابقين وحاليين . 


وأجرت صحيفة ماركا استفتاء علي اختيار أفضل لاعب بين كل من ميسي ، وبيليه والظاهرة رونالدو ، يوهان كرويف ،وبلاتيني ،ومالديني ،وبوشكاش وعدد كبير من النجوم  . 


وأقامت الصحيفة الاستفتاء بطريقة البلاي اوف وخروج المغلوب . 


شهد التصويت اكثر من 450 ألف شخص وحصل كريستيانو رونالدو على 246 الف صوت أي 54% بينما حصل ميسي على 209 آلاف صوت أي 46% وجاء الظاهرة رونالدو في المركز الثالث وماردونا في المركز الرابع.


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