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محافظات

60 يوما دون مغادرة.. أطباء مستشفى عزل النجيلة خلية عمل متواصلة لمواجهة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد مصدر مسئول بمستشفى العزل بالنجيلة بمطروح أنه علي الرغم من تأثر كافة الأطقم الطبية بالمستشفى لأول  حالة وفاة والتي حدثت أمس إلا أن الجميع في حالة استقرار تام ومستمرين في عملهم بنفس الروح المعنوية العالية لأن جميع الأمراض فيها نسبة وفاة . 

وأضاف أن مصر شهدت العديد من  حالات الوفاة بفيروس كورونا وهذا يجعلنا نزداد إصرارا على مواجهة الفيروس لافتا إلى أن هناك أطباء وممرضات مستمرين في عملهم بالمستشفى منذ 60 يوما دون أن يغادروا المستشفى ولو لحظة لقيامهم بأداء واجبهم.

وأشار إلى أنه يتم  متابعة الحالة الصحية لكل مصاب على حدة، مع إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس، بشكل دوري، مع إعطائهم العلاج اللازم، واتباع الإجراءات الطبية والاحترازية اللازمة.

وأوضح أن الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، ويتم تسجيل درجات حرارة المصابين ٣ مرات يوميا، وإبلاغ مركز الرصد الوقائي بالوزارة، بتسجيلات درجات الحرارة، كما يتم أخذ عينات لإجراء تحاليل pcr  كل يومين، وإرسالها للمعامل المركزية للوزارة، وإخطار منظمة الصحة العالمية بالنتائج دوريا .
60 يوما دون مغادرة.. أطباء مستشفى عزل النجيلة خلية عمل متواصلة لمواجهة كورونا
60 يوما دون مغادرة.. أطباء مستشفى عزل النجيلة خلية عمل متواصلة لمواجهة كورونا
60 يوما دون مغادرة.. أطباء مستشفى عزل النجيلة خلية عمل متواصلة لمواجهة كورونا
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