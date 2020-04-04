أخبار الرياضة.. رمضان صبحي على رادار الدوري التركي.. موقف فايلر من مغادرة القاهرة.. ليفربول يحسم مصير صلاح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
يواصل رمضان صبحي، لاعب الأهلي المُعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تلقي العروض من نادٍ تلو الآخر، حيث اقتربت فترة انتهاء إعارته مع القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري.
كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقفه من العودة إلى أهله المستقرين بمدينة زغرب، وترك القاهرة بسبب توقف النشاط الكروي إثر تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
كشفت صحيفة " ميرور" الإنجليزية، عن قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وجه وليد سليمان، نجم الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، والذي قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.
أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن عددا كبيرا من لاعبي النادي الأهلى الحاليين غير راضين عن الوضع داخل النادي الأحمر سواء على مستوى التعامل المادي أو الفني لكنهم غير قادرين على التحدث.
أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي قادر على اللعب لنادٍ آخر مقابل مادي أعلى، مشيرا إلى أنه ليس عيبا البحث عن المقابل الأفضل.