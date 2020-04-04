أخبار الرياضة.. رمضان صبحي على رادار الدوري التركي.. موقف فايلر من مغادرة القاهرة.. ليفربول يحسم مصير صلاح

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن عددا كبيرا من لاعبي النادي الأهلى الحاليين غير راضين عن الوضع داخل النادي الأحمر سواء على مستوى التعامل المادي أو الفني لكنهم غير قادرين على التحدث.





سخر ماركوس يورنتي، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، من ليفربول الإنجليزي، بعد إقصائه من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي قادر على اللعب لنادٍ آخر مقابل مادي أعلى، مشيرا إلى أنه ليس عيبا البحث عن المقابل الأفضل.