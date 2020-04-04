أزمة كورونا.. نجوم "الإيجيبشن ليج" رفضوا.. لاعبو العالم خفضوا رواتبهم والمصريون يمتنعون





وعلى رأس الفرق الأوروبية الكبرى، بادر نادي برشلونة الأسباني بتخفيض رواتب لاعبيه لأكثر من النصف، وهو الموقف الذي اتخذته فرق أوروبية أخرى ويدرسه نادي ريال مدريد الأسباني.





وأعلن ليونيل ميسي نجم الفريق أن اللاعبين وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70%، وقال ميسي في بيانه: "زادت الشائعات، وتحدث الكثير عن تخفيض رواتب لاعبي الفريق خلال هذه الفترة، أولًا نريد أن نوضح أن إرادتنا كانت دائمًا تطبيق خفض رواتبنا، لأننا نتفهم تمامًا أن هذا وضع استثنائي، وأننا أول من ساعدنا دائمًا النادي عندما طلب، حتى في كثير من الأحيان قمنا بذلك بمبادرة منا، وفي أوقات أخرى اعتقدنا أنها ضرورية أو مهمة".





و وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسئولي ريال مدريد أجروا بعض الاتصالات مع نجوم الفريق، وأولهم القائد سيرجيو راموس، لاستطلاع آرائهم حول إمكانية تخفيض الرواتب، بسبب التوقف الحالي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن النسبة المتوقعة لخفض الرواتب تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة من لاعبي الفريق الأول فقط وليس جميع الموظفين بالنادي، مشيرة إلى أن اللاعبين ابدوا موافقة مبداية، بسبب الأزمة التي تضرب إسبانيا والعالم أجمع.





موقف اللاعبين المصريين





وما زاد من استياء الجماهير المصرية، هو موقف الأندية المصرية من الأزمة، حيث لم يتخذ أي فريق أو لاعب مبادرة لتخفيض الرواتب في الوقت الذي لا تمارس فيه كرة القدم ولا توجد مدخلات مادية لـ الفرق ولا الاتحادات.





وطفت على أزمة كورونا خلال الآونة الأخيرة ازمة اللاعب احمد فتحي الذي رفض التجديد للنادي الأهلي بمقابل يصل الى 11 مليونا في السنة الواحدة، رافضا التنازل عن أي مستحقات مالية تنقص عن 16 مليون في الموسم الواحد، وهو الأمر الذي أغضب جماهير الأهلي ووضعه في مقارنة غير مستحبة مع غيره من نجوم العالم وبعض اللاعبين في مصر.





الاهلي يرفض والمصري يدرس





المبادرة جاءت من لاعبين سابقين في الدوري المصري، طالبوا بتخفيض أجور اللاعبين على غرار الدوريا الأوروبية، تحقيقا للعدالة وتماشيا مع الظرف الطارئ.





أسامة حسني قال في تصريحات صحفية إن تخفيض الأجور أصبح أمرا حتميا، في الوقت الذي لا تجد فيه الأندية المصرية أي عائدات مالية، بسبب توقف النشاط.





لكن مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عبر متحدثه الرسمي شريف فؤاد في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن فكرة تخفيض أجور اللاعبين بسبب أزمة كورونا غير مطروحة حاليا.





وأضاف المتحدث باسم الأهلي أن مجلس الإدارة يبحث عن طرق ووسائل أخرى لدعم اللاعبين والموظفين خلال الأزمة الحالية، وهناك أزمة طاحنة بالتأكيد لكن فكرة تخفيض الأجور لم تطرح خلال اجتماعات مجلس الإدارة.





أما النادي المصري البورسعيد فلم يتخذ بعد خطوات جادة نحو تخفيض رواتب لاعبيه في ظل توقف الدوري المصري والنشاط الكروي في مصر، لكن مسؤولون بالنادي قالوا إن ملف تخفيض الأجور لا يزال قيد الدراسة في الوقت الحالي.





ولا يزال موقف اللاعبين المصريين حتى الآن مبهما في الوقت الذي يتخذ فيه نجوم العالم مبادرات لتخفيض الرواتب في ظروف استثنائية وتوقف النشاط في كل أنحاء العالم.



