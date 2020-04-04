كتاب دوري لرؤساء المراكز والمدن بالشرقية للتصدي لتعديات الأراضي الزراعية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم (8 لسنة 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعة له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.



