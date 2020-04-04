إغلاق مناطق بالضفة الغربية بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا‎

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، إغلاق مخيم طولكرم بشكل كامل في الضفة الغربية، مع زيادة الإجراءات المتعلقة بفرض قيود على حركة المواطنين بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في المخيم.





وأصدر محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، قرارا بإغلاق مداخل مخيم طولكرم، مع أخذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالحجر المنزلي وتحويلهم إلى الحجر الإجباري.





وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن هذا الإجراء جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ المصغرة في المحافظة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابة عاملين بالفيروس في المخيم، عقب عودتهما من أماكن عملهما داخل أراضي 1948، ولضمان صحة المواطنين وسلامتهم.





وطالب محافظ طولكرم، العمال الفلسطينيين العائدين من أماكن عملهم داخل إسرائيل إلى مراجعة مراكز الفرز الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أن حركة المواطنين بالمحافظة تكون فقط لقضاء الحاجة الضرورية، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وارتفعت بذلك حصيلة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 205 مصابين، 12 منهم في قطاع غزة، إضافة لتماثل 18 حالة للشفاء، وتسجيل حالة وفاة واحدة حتى اللحظة.



