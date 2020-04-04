محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي وإجراءات البحث لطلبة الابتدائية والإعدادية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاستعدادات الخاصة لانطلاق الامتحان التجريبي للصف الاول الثانوي بالمحافظة غدًا ودخول الطلاب علي المنصة الحكومية في الفترة من الثانية إلى الرابعة بعد الظهر من منازلهم.





واطمأن المحافظ خلال استقباله للدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم علي إتمام كافة الاستعدادات لبدء الامتحان دون مشاكل كما ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة الإجراءات الخاصة لإجراء البحوث التي أقرتها وزارة التعليم لتلاميذ الصفوف من الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي.





وطالب المحافظ من أبنائه الطلاب مراجعة المناهج خلال فترة التواجد في المنازل لأطول فترة ممكنة خلال فترة توقف حركة المواطنين.





كما ناشد أولياء الأمور بمساعدة الأبناء ودعم روح الاعتماد على النفس لديهم.



