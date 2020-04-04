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محافظات

الوحدة الوطنية .. شيخ وقس بالمنيا ينظمان جولات توعية لعمال النظافة ويوزعان كمامات.. صور

السبت 04/أبريل/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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ايمن رياض
بادر شيخ وقس بمحافظة المنيا بالقيام بتوعية عمال النظافة من مخاطر فيروس كورونا المستجد خلال فترات عملهم بأحياء مدينة المنيا .

وقال الشيخ محمود جمعه إمام مسجد الحاج فارس بمدينة المنيا انه يقوم بصحبة القس بولس نصيف بمطرانية الكاثوليك في إطار المبادرات التي تقدمها رابطة صانعي السلام والتي تضم الدكتور منصور  عبد المجيد الاستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا والشيخ عبد الناصر محمد مدير التخطيط بمنطقة المنيا الأزهرية .

واوضح جمعه أن جولاتهما على عمال النظافة بهدف توزيع مستلزمات الوقاية وتوعيتهم بالوقايه من الإصابة وستكون يومين أسبوعيا حيث تم خلال اليوم الأول من المبادرة توزيع ١٦٠ كمامة وزوج من الجوانتيات على العاملين بمناطق الكورنيش وحي جنوب وغرب المدينة

يذكر أن محافظة المنيا شهدت العديد من المبادرات المجتمعية التي تظهر المعدن الأصيل للشعب المصري وتبرز روح المحبة والتكافل وخاصة في الازمات
الوحدة الوطنية .. شيخ وقس بالمنيا ينظمان جولات توعية لعمال النظافة ويوزعان كمامات.. صور
الوحدة الوطنية .. شيخ وقس بالمنيا ينظمان جولات توعية لعمال النظافة ويوزعان كمامات.. صور
الوحدة الوطنية .. شيخ وقس بالمنيا ينظمان جولات توعية لعمال النظافة ويوزعان كمامات.. صور
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