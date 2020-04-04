أغانٍ في زمن كورونا .. شيرين تطرح مش قد الهوى .. وأحمد سعد أزمة وهتعدي

حرص العديد من النجوم، على طرح الاعمال الغنائية، للتهوين على المواطنين الأزمة التي يعيشها العالم، بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد، وكان ابرز هؤلاء النجوم:





شيرين عبد الوهاب





طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة " مش قد الهوى " من خلال قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.





وتقول كلمات الأغنية : قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه .. ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال .. وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة .. وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد".





وكانت شيرين حمست جمهورها لأغنيتها الجديدة من خلال نشر تغريدة توضح أنها تسجل أغنية من أحب الأغنيات إلى قلبها.







حسين الجسمي





تداول رواد السوشيال ميديا بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أغنية جديدة تحمل اسم "بنعدي" للفنان الاماراتى حسين الجسمى.

وأهدي الفنان حسين الجسمى، هذه الأغنية هدية من شعب الامارات إلى جميع دول الخليج يطمئن فيها الجميع بأن أزمة كورونا هى فترة وستزول ويجب على الجميع التعاون لنجتاز هذه الأزمة دون خسائر.





كارول سماحة





طرحت كارول سماحة فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "مش هعيش" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

وتقول كلماتها :" مش هعيش محبوسة في سجن القلق ..هبقى حرة وعندي حق .. إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي ..بدي فرصة و فرصتين التالتة لأ .. مش هعيش مع حد سلبي .. وأصحي ألاقي عمري راح .. حد فاكر إن قلبي .. ملك ليه أو مستباح .. دي المشكلة والحل باين من زمان .. الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".

وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.





محمود العسيلي





طرح الفنان محمود العسيلي فيديو كليب أغنية جنة "تكفينا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على عبر موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا .. فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا .. عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين .. معنى كلمة مبسوطين .. ومحدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه .. ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة .. بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".

أغنية "جنة تكفينا" كلمات يمني العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وميكس & ماستر خالد سند.





حسن شاكوش





طرح الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب اغنية ايامي من غناء المطرب حسن شاكوش، وهي الاغنية الدعائية لمسلسل البرنس.

البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

يذكر أن احدث مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى2019، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة،





أحمد سعد





طرح المطرب أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات أحمد إبراهيم.

وجاء قرار طرح أحمد سعد لهذه الأغنية في الفترة الحالية لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فيروس كورنا سوف نتغلب عليها دون خسائر، وحث المواطنين على عدم دخول الخوف والذعر في قلوبهم ولكنهم يأخذون حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالاجراءات الاحترازية التي أطلقتها الصحة العالمية.

ووجه رسالة من خلال الأغنية للناس اننا لازم نخاف علي نفسنا ونفضل في بيوتنا لكن دون أن يصيبنا الذعر.



من جهة أخرى، يستعد "سعد" لطرح ديو جديد يجمعه بمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، والتي تم تسجيلها من وقت قريب وهناك دراسة لتصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي وإنتاج شركة مزيكا لمحمد جابر وعبدالعظيم خلاف ومحمود الباز.





جنات ومحمد عدوية



