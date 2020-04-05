التعويض والمحاكمة الجنائية .. تعرف على عقوبة إهمال كورونا بالمسئولية الطبية

استعرض النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تفاصيل مشروع قانونه بشأن المسئولية الطبية والذي ينص على محاسبة الأطباء في حالة الخطأ الطبي والإهمال، مطالبا بضرورة الإسراع في مناقشة المشروع خلال الفترة الحالية لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك نظرا للحاجة الملحة لإصداره.







جاء ذلك تعليقا على واقعة نقل متوفي كورونا في سيارة ربع نقل ببورسعيد وإصابة 17 طبيبا بمعهد الأورام، أول أمس الجمعة، بفيروس كورونا المستجد.







وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون ينص على أنه فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.