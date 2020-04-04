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محافظات

بعد اكتشاف كورونا في عمارة 19.. طبيب حميات بورسعيد يكشف حقيقة إصابته بالفيروس

السبت 04/أبريل/2020 - 04:20 م
الدكتور سيد دعية
الدكتور سيد دعية مدير مستشفي الحميات السابق ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
انتشرت شائعات عديدة تضرب بأكبر رموز أطباء الحميات فى بورسعيد الأسبوع الماضى واستمرت الشائعات حتى أصبحت تهدد أطباء بورسعيد وتدمر حياتهم المهنية والاسرية .

وفى تصريح خاص لموقع " صدى البلد  " صرح الدكتور سيد دعية مدير مستشفي الحميات السابق بأن الشائعات التي انتشرت فى بورسعيد عارية تماما من الصحة وأكثر منها خلط بين الشائعة والحقيقة.

 وأوضح" دعية" ان شائعة إصابته بفيروس كورونا  انتشرت مرتكزة على الحالة المصابة فى عمارة ١٩ "الوفاء" في نطاق حى الضواحي بمنطقة بنك الإسكان ، وهى عمارة بجواره، تم إقامة  الحجر الصحي عليها بالفعل ،وأما عمارته  فهي رقم ٨ وليس له أي علاقة بالمصاب.

وشدد في لهجته أنه عليه واجب لابد من القيام به تجاه بورسعيد لانه متخصص فى مجال الفيروسات والطب الوقائي ومع كثرة الشائعات اضطر إلى غلق العيادة .

وانفرد "صدى البلد  " بتخصيص ونشر رقمه الخاص  للرد على كل أبناء بورسعيد في أي وقت لمن يشتبه بنفسةه أو لديه أعراض مشابهة دون مقابل على الرقم ٠١٠٠٥١٥٥٢٧٢ ، ولمن يريد الاطمئنان على حالته أو حال أفراد أسرته.

وأنهى "دعية" تصريحه بأنه رغم ما أثير حوله من شائعات أنه كان مخالطا  لحالة الشهيد الدكتور أحمد اللواح إلا أنه نفى ذلك تمام ، وأكمل:" سوف افتح عيادتي مجددا لخدمة أبناء بورسعيد لانه واجبى ولن أتخلى عنه".
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