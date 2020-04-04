استشاري مكافحة آفات الصحة العامة بالمركز الألماني يكشف كيف يتم التطهير والتعقيم ويقدم نصائح للأسرة المصرية.. فيديو

قال المهندس أحمد كمال استشاري مكافحة آفات الصحة العامة بالمركز الألماني، إن مكافحة آفات الصحة العامة تشمل مكافحة الآفة نفسها الموجودة داخل المنازل وتتعرض للبشر، مشيرا إلى أن مفهوم الصحة العامة عموما قائم على استخدام المبيدات لمكافحة الآفات دخل المنازل أو المنشآت التي يعمل بها البشر.





المركز الألماني لإبادة الحشرات





وأضاف المهندس أحمد كمال استشاري مكافحة آفات الصحة العامة بالمركز الألماني ، خلال تصريحات لبرنامج "سوق مصر" على قناة صدى البلد، أن موضوع أزمة فيروس كورونا يستدعي القيام بعمليات تطهير وتعقيم للمنازل والمنشآت، مشيدا بدور الدولة المصرية بكل أجهزتها لقيامها بأعلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار المهندس أحمد كمال، إلى أن مصر تعتبر من الدول القادرة على مكافحة انتشار الفيروس وذلك بسبب قلة عدد الإصابات مقارنة بالدول الأخري، مشيدا بدور الإعلام في القيام بحملات توعوية كبيرة .





وأوضح أن وزارة الصحة قررت في توصياتها استخدام الكلور لعملية التطهير والتعقيم، مضيفا: لذلك أنصح ربة المنزل باستخدام معقمات ومطهرات بطريقة عملية، بحيث يتم خلط لتر كلور على 9 لتر مياه ورش المنزل برشاشة أو بخاخة وعم مسح الرزاو وتركه على الأسطح.





وحذر المهندس أحمد كمال استشاري مكافحة آفات الصحة العامة بالمركز الألماني ، من وضع خل أو ملح على الكلور، قائلا إنها تلك الإضافات تولد مواد سامة تصيب أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن الهدف خلال الفترة الحالية التعقيم بطرق آمنة وبأقل تكلفة.





شركة رش مبيدات معتمدة من وزارة الصحة





وعن دور المركز الألماني في التطهير والتعقيم خلال الفترة الحالية، قال المهندس أحمد كمال استشاري مكافحة آفات الصحة العامة بالمركز الألماني ، إن المركز الألماني شركة رش مبيدات متخصصة مسجلة منذ عام 2014 تنفذ كل ما هو مطبق بمواطفات وخصائص الجودة وتتبع أفضل أساليب التعامل مع نواقل الأمراض ومكافحة الآفات الحشرية والقوارض، وأحد أذرع التطهير والتعقيم مع وزارتي الصحة والزراعة كذلكوالداخلية والقوات المسلحة كشركات خاصة مرخصة ومعتمدة ، كما أنها من ضمن الشركات التي تطبق المعايير طبقا لمواصفات وزارة الصحة.





وأوضح أن نسبة الآمان في المنتج المستخدم في المركز الألماني كبيرة بسبب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في التعقيم والتطهير، موضحا أن يسبق عملية التعقيم عمليتي التنظيف والتطهير، حيث يتم تنظيف الأجزاء والأسطح من الأتربة والرواسب المتراكمة والتخلص منها، ثم التطيهر والمقصود به إزالة أكبر كمية من الميكروبات والبكتيريا والفيروسات من المكان، وأخيرا تأتي خطوة التعقيم ومن بينها التعقيم الكيماوي والتعقيم الحراراي.





وأكد أن المركز الألماني يتبع كل وسائل التكنولوجيا في عمليات التعقيم، حيث يوجد قطاعي متابعة وإدارة الجودة لمتابعة العميل، وقطاع المكتب العلمي لتدريب المهندسين والكوادر الفنية.





شهادة ضمان





وانتقد المهندس أحمد كمال استشاري مكافحة آفات الصحة العامة بالمركز الألماني، الشركات التي توهم المواطنين بحصولهم على ضمان لمدة معينة من عدم انتشار القوارض أو الآفات بعد عملية التطهير والتعقيم، قائلا: التعامل يكون بطريقة المتابعة وليس الضمان، حيث لا يستطيع أي مبيد تحقيق نتيجة من أول مرة، فالتعقيم يتم كل 3 أيام بمعدلات.. مش معني إني عقمت إنه لو فيه فيروس دخل البيت بعد 48 ساعة إنه مس هينقل العدوي مش معنى كده المكان خالي، لكن الأمر يتم على عدة مراحل ، وبالتالي لا يوجد ضمان سوى المتابعة.





وأكد المهندس أحمد كمال استشاري مكافحة آفات الصحة العامة بالمركز الألماني، أن الضمان الذي يمنحه المركز الألماني لإبادة الحشرات يشمل عمل المتابعات اللازمة خلال فترة التعاقد أو الضمان.





شركة مكافحة الحشرات





المركز الألماني لإبادة الحشرات، شركة لها كيان قانوني وخاصة بذاتها وليس لها أي علاقة بما يسمى الألمانية بمختلف الأسماء التي تضاف إلى كلمة الألمانية، كما أن المركز الألماني لإبادة الحشرات والقوارض حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، كما يعمل على مكافحة الفئران، مكافحة البراغيث، مكافحة حشرات الفراش، التخلص من القوارض، مكافحة حشرة البق، كما أنه شركة رش مبيدات معتمدة ولديها خط ساخن رقم 19758.







