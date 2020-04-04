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رياضة

مارادونا يقرر تخفيض راتبه مع نادى خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني

السبت 04/أبريل/2020 - 04:19 م
مارادونا
مارادونا
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عبدالله هشام
تقدم الارجنتيني دييجو مارادونا المدير الفني المدير الفنى لنادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتينى، بإقتراح لتخفيض راتبه مع النادي خلال فترة توقف الدورى علي خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد . 

وأكد جابريال بيليجرينو رئيس نادي خيمناسيا لابلاتا: عندما تحدثنا مع مارادونا كان اول المستعدين لتخفيض راتبه مع الفريق وهو شخص لا يفكر بالمال ودائما يحاول مساعدة الفريق". 

وأكمل : مارادونا مستمر مع الفريق الفترة المقبلة بعد انتهاء الازمة لانه يشعر بالملل في منزله مثلنا ويخشي اصابته بالفيروس بسبب عمره الكبير " .

جدير بالذكر ان الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم اوقف الدورى منذ 17 مارس الماضي حتي اشعار اخر .
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