مارادونا يقرر تخفيض راتبه مع نادى خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني

تقدم الارجنتيني دييجو مارادونا المدير الفني المدير الفنى لنادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتينى، بإقتراح لتخفيض راتبه مع النادي خلال فترة توقف الدورى علي خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد .





وأكد جابريال بيليجرينو رئيس نادي خيمناسيا لابلاتا : عندما تحدثنا مع مارادونا كان اول المستعدين لتخفيض راتبه مع الفريق وهو شخص لا يفكر بالمال ودائما يحاول مساعدة الفريق".





وأكمل : مارادونا مستمر مع الفريق الفترة المقبلة بعد انتهاء الازمة لانه يشعر بالملل في منزله مثلنا ويخشي اصابته بالفيروس بسبب عمره الكبير " .





جدير بالذكر ان الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم اوقف الدورى منذ 17 مارس الماضي حتي اشعار اخر .