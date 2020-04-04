ما حكم من يبث الرعب والهلع في قلوب الناس وقت الأزمات؟.. مستشار المفتي يجيب





رد مستشار المفتي قائلا: أن الأصلُ في الإنسان أنْ لا يُخِيفَ أو يُرَوَّع أخَاهُ الإنسان ، ويتأكد هذا الأمر لدى المسلم ؛ إذ قد حذَّر منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال : " لا يحلُّ لمسلم أنْ يُرَوِّعَ مسلمًا " ؛ بل مَن يَفْعَلُ ذلك متعمِّدًا يكون قد ارتكب فعلًا قبيحًا ويُعَدُّ كبيرةً من الكبائر ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعله ملعونًا ومطرودًا من رحمة الله ، فقال : " ملعونٌ مَن ضارَّ مُسْلِمًا أو مَكَرَ به " .





وأضاف عاشور خلال سلسلة فقه النوازل الذي ينشرها يوميا عبر صفحته الرسمية ، قائلا: هذا اللعن والإثم ليس مخصوصًا بمَن يُخيف أو يُرَوِّع المسلمين فقط ، بل يَعُمُّ مَن يُخِيفَ المسلمَ وغيرَ المسلم ؛ إذ قد ورد على العموم في قوله صلى الله عليه وسلم : " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".





وأوضح مستشار المفتي أنه على الإنسان أن يتحرى في تعامله مع أخيه الإنسان المسالم أن لا يؤذيه أو يجعله في هَلَعٍ ، ولو بمجرد نقل الكلام الذي يساعد على تخويفه ، خاصَّةً إذا كان غيرَ مُوَثَّقٍ أو غير صحيح فيساعد على نشره ، مما يترتب عليه إخافة الناس وفَزَعُهُم ، وبالأخص في وقت الشدائد والأزمات والكوارث.





والخُلاصة : أنَّ إخافة الإنسان المسالم وترويعه حرامٌ شرعًا ، ويُعَدُّ من كبائر الذنوب ، ويزدادُ الإثمُ إذا تَعَمَّدَ فاعلُهُ التخويف ، ويكونُ أكثر قُبحًا ولَعْنًا وطردًا مِن رحمةِ اللهِ إنْ كان ذلك في وقتِ الكَوارث والأزمات ؛ نظَرًا لضرره الأعَمِّ والأشَدِّ .. وعلى المسلم مُرَعَاةُ أنْ لا يُساعِدَ في نَشْرِ ذلك ولو كان غيرَ متعمد لئلا يشترك مع المُتَعَمِّدِ في الإثم مِن حيثُ لا يَشْعُر.

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية يقول صاحبه: "ما حُكْمُ مَن يَبُثُّ الرُّعْبَ والهَلَعَ في قلوبِ الناسِ في أوقاتِ الأزماتِ والنَّوَازلِ والكوارث؟".