ما حكم من يبث الرعب والهلع في قلوب الناس وقت الأزمات؟.. مستشار المفتي يجيب

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية يقول صاحبه: "ما حُكْمُ مَن يَبُثُّ الرُّعْبَ والهَلَعَ في قلوبِ الناسِ في أوقاتِ الأزماتِ والنَّوَازلِ والكوارث؟".
رد مستشار المفتي قائلا: أن الأصلُ في الإنسان أنْ لا يُخِيفَ أو يُرَوَّع أخَاهُ الإنسان ، ويتأكد هذا الأمر لدى المسلم ؛ إذ قد حذَّر منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال : " لا يحلُّ لمسلم أنْ يُرَوِّعَ مسلمًا " ؛ بل مَن يَفْعَلُ ذلك متعمِّدًا يكون قد ارتكب فعلًا قبيحًا ويُعَدُّ كبيرةً من الكبائر ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعله ملعونًا ومطرودًا من رحمة الله ، فقال : " ملعونٌ مَن ضارَّ مُسْلِمًا أو مَكَرَ به " .
وأضاف عاشور خلال سلسلة فقه النوازل الذي ينشرها يوميا عبر صفحته الرسمية ، قائلا: هذا اللعن والإثم ليس مخصوصًا بمَن يُخيف أو يُرَوِّع المسلمين فقط ، بل يَعُمُّ مَن يُخِيفَ المسلمَ وغيرَ المسلم ؛ إذ قد ورد على العموم في قوله صلى الله عليه وسلم : " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".
وأوضح مستشار المفتي أنه على الإنسان أن يتحرى في تعامله مع أخيه الإنسان المسالم أن لا يؤذيه أو يجعله في هَلَعٍ ، ولو بمجرد نقل الكلام الذي يساعد على تخويفه ، خاصَّةً إذا كان غيرَ مُوَثَّقٍ أو غير صحيح فيساعد على نشره ، مما يترتب عليه إخافة الناس وفَزَعُهُم ، وبالأخص في وقت الشدائد والأزمات والكوارث.
والخُلاصة : أنَّ إخافة الإنسان المسالم وترويعه حرامٌ شرعًا ، ويُعَدُّ من كبائر الذنوب ، ويزدادُ الإثمُ إذا تَعَمَّدَ فاعلُهُ التخويف ، ويكونُ أكثر قُبحًا ولَعْنًا وطردًا مِن رحمةِ اللهِ إنْ كان ذلك في وقتِ الكَوارث والأزمات ؛ نظَرًا لضرره الأعَمِّ والأشَدِّ .. وعلى المسلم مُرَعَاةُ أنْ لا يُساعِدَ في نَشْرِ ذلك ولو كان غيرَ متعمد لئلا يشترك مع المُتَعَمِّدِ في الإثم مِن حيثُ لا يَشْعُر.