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برلمان

تحرك برلماني جديد لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة كورونا.. تعرف عليه

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:02 ص
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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أحمد أيمن

تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، بعدد من المقترحات للقضاء على أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، ومنها العمل على زيادة اماكن وماكينات الصرف لأصحاب المعاشات للحد من التكدس بين كبار السن وهم الأكثر عرضة لفتك المرض بهم.

 

وطالب النائب في تصريحات لـ"صدى البلد" ، بتكليف وزارة الاعلام بعمل حملة مدروسة مكثفة على كافة القنوات تدعو الى البقاء بالمنازل بالتعاون مع أهل العلم من الطب والأزهر و الكنيسة لإنجاح فترة العزل الشخصي للحد من انتشار المرض.


كما طالب بالعمل على رفع معدل الثقة عن طريق زيادة الشفافية من أجل الحد من انتشار المرض بمعرفة المصابين وأماكنهم لكي يحتاط المخالطين ومخالطي المخالطين.

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