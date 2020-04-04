سيناريوهات التفاؤل والتشاؤم.. عواقب "كورونا" على عالم العمل .. ارتفاع البطالة العالمية بين 5,3 مليون و24.7 على التوالي .. و 3.4 تريليون دولار خسائر

عواقب "كورونا" علي عالم العمل

"العمل الدولية" وسيناريوهات التفاؤل والتشائم

ارتفاع البطالة العالمية بين 5,3 مليون و24.7 علي التوالي

3.4 تريليون دولار خسائر دخل العاملين

برامج تحفيز غير مسبوقة : دعم الدخل والأجور، ومِنَح التسريح المؤقت للعاملين في وظائف رسمية





تشهد بلدان عديدة منذ ثمانينيات القرن العشرين زيادات حادة في تفاوت مستوى الدخل، مع عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية، ويُبرز وباء فيروس كورونا اليوم أوجه اللامساواه هذه بشدة - بدءًا من الإصابة بالفيروس، إلى البقاء على قيد الحياة، وصولًا إلى التعامل مع عواقبه الاقتصادية الوخيمة.





ويشير تقييم أولي لمنظمة العمل الدولية إلى أن آثار مرض ) كوفيد 19)على عالم العمل في العالم ستكون بعيدة المدى، وستدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة وفقر العاملين، وفي هذا الخصوص اقترحت المنظمة تدابير من أجل مواجهة حاسمة، منسقة وفورية.

ومن المقرر أن تصدر المنظمة تقريرا أخر الثلاثاء المقبل، تشير فيه عن نسبة البطالة المتوقعة بسبب هذا الفيروس .





وقالت المنظمة في تقرير لها : إن الأزمة الاقتصادية وأزمة الوظائف التي أحدثها انتشار وباء كورونا، يمكن أن تؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص، وفقًا لتقييم جديد أجرته المنظمة العمل الدولية، مؤكده أنه إذا حدثت استجابة منسقة دوليًا على صعيد السياسات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008-2009، فسيكون الأثر على البطالة العالمية أقل بكثير.





ودعت دراسة للمنظمة بعنوان "وباء كوفيد 19" وعالم العمل: آثار المرض وردود الأفعال عليه" إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثلاثة محاور: "حماية العمال في مكان العمل"، و"تحفيز الاقتصاد والتوظيف"، و"دعم الوظائف والدخل".





وتشمل هذه التدابير توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم استبقاء العاملين في وظائفهم "عن طريق الدوام لوقت قصير، والإجازات مدفوعة الأجر، وغيرها من الإعانات"، والإعفاءات المالية والضريبية، بما فيها للمنشآت الصغيرة جدًا والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ذلك، تقترح الدراسة تدابير على صعيد السياسة المالية والنقدية، والإقراض والدعم المالي لقطاعات اقتصادية محددة.





واستنادا إلى السيناريوهات المختلفة لتأثير وباء كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع البطالة العالمية بنسب تتراوح بين 5.3 مليون (السيناريو "المتفائل") و24.7 مليون (السيناريو "المتشائم")، وذلك زيادة على عدد العاطلين عن العمل في عام 2019 وعددهم 188 مليونًا، وللمقارنة، أدت الأزمة المالية العالمية 2008/2009 إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار 22 مليون شخص.





كما تتوقع المنظمة أن تشهد العمالة الناقصة (البطالة المقنعة) زيادة كبيرة، حيث تترجم العواقب الاقتصادية لتفشي الفيروس إلى تخفيضات في ساعات العمل وفي الأجور.





وتعني تراجع التوظيف خسائر كبيرة في دخل العاملين، وتقدر الدراسة هذه الخسائر بين 860 مليار دولار أمريكي و3.4 تريليون دولار مع نهاية عام 2020، وسيترجم هذا إلى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤثر على آفاق قطاع الأعمال وعلى الاقتصادات.





ومن المتوقع أن يزداد عدد العاملين الفقراء زيادة كبيرة أيضًا، لأن "الضغوط على الدخل بسبب تراجع النشاط الاقتصادي ستترك أثرًا مدمرًا على العمال الذين يعيشون على خط الفقر أو تحته"، وتقدر المنظمة أن ما بين 8.8 مليون و35 مليون شخص إضافي من العاملين في العالم سيعيشون في فقر، مقارنة بالتقدير الأصلي لعام 2020 (وهو 14 مليونًا في جميع أنحاء العالم).





ويوضح غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، أن "وباء فيروس كورونا ليس مجرد أزمة طبية فحسب، بل اجتماعية واقتصادية أيضًا، وكي تكون استجابتنا فعالة، فلا بد أن تراعي كافة هذه العوامل، وأن تُقدّم بطريقة منسقة وعالمية، كما يجب أن تلبي احتياجات الفئات الأكثر تعرضًا للخطر بوجه خاص.





وقال : إن التبعات الإنسانية لوباء (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا أكبر بكثير من سقف القدرات الصحية على مواجهته، وسيتأثر مستقبلنا في جميع الجوانب-الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وينبغي أن تكون استجابتنا عاجلة ومنسقة وعلى مستوى العالم أجمع، وأن توصل المساعدات فورًا لمن هم في أمس الحاجة إليها.





وأشار إلي أنه من أماكن العمل، إلى الشركات، إلى الاقتصادات الوطنية والعالمية، يتوقف تنفيذ هذا الحق على الحوار الاجتماعي بين الحكومات وبين أولئك المتواجدين على الخطوط الأمامية - أصحاب العمل والعمال، حتى لا تصبح أزمة 2020 نسخة مكررة عن أزمة ثلاثينيات القرن العشرين.





لقد كشف هذا الوباء بلا رحمة جوانب الخلل العميق في أسواق العمل، فها هي شركات من مختلف الأحجام أوقفت عملياتها وخفضت ساعات عملها وسرحت موظفيها، ويتأرجح كثير منها على حافة الانهيار مع إغلاق المتاجر والمطاعم، وإلغاء الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق، وتحول الشركات إلى العمل عن بعد، وغالبًا ما يكون أول من يفقد وظيفته هم العاملون في مهن محفوفة بالمخاطر أصلًا - موظفو المبيعات، وعمال المطاعم والمطابخ، وعمال المناولة والتنظيف.





في عالمنا الذي لا يقدم إعانات البطالة سوى لواحد من كل خمسة أشخاص، فإن تسريح العمال يسبب كارثة لملايين العائلات، ونظرًا لأن الإجازة المرضية مدفوعة الأجر غير متاحة للعديد من مقدمي الرعاية والعاملين في مجال التوليد - الذين نعتمد كلنا عليهم اليوم - فإنهم غالبًا ما يتعرضون لضغوط لمواصلة العمل حتى لو كانوا مرضى.





وفي العالم النامي، يتعرض العاملون بالقطعة أو بالساعة والعمال النهاريون والتجار غير المرخصون لضغوط مماثلة بسبب الحاجة إلى تأمين طعام كاف لعائلاتهم، سنعاني جميعًا جراء ذلك، فهو ليس فقط سيزيد انتشار الفيروس، بل سيوسع في المدى البعيد دائرة الفقر واللامساواة بشكل كبير.





وأضاف أنه "لدينا فرصة لإنقاذ ملايين الوظائف والمنشآت، إذا تصرفت الحكومات بشكل حاسم لضمان استمرارية العمل ومنع تسريح العمال وحماية العمال الضعفاء، ويجب ألا يكون لدينا أدنى شك في أن القرارات التي يتخذونها اليوم ستقرر مصير صحة مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات قادمة."





لقد أعلن العديد من البلدان للتو عن برامج تحفيز غير مسبوقة لحماية مجتمعاتهم واقتصاداتهم والحفاظ على التدفق النقدي لدى العمال والشركات، ولزيادة فعالية هذه التدابير، من الضروري أن تتعاون الحكومات مع منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية للتوصل إلى حلول عملية تحافظ على سلامة الناس وتحمي الوظائف، ومن هذه التدابير دعم الدخل، ودعم الأجور، ومِنَح التسريح المؤقت للعاملين في وظائف رسمية، والإعفاءات الضريبية للعاملين لحسابهم، والدعم المالي للشركات."





ولكن بالإضافة إلى الإجراءات المحلية القوية في كل بلد، يجب أن يكون العمل الجاد متعدد الأطراف ركنًا أساسيًا في مواجهة العالم لهذا العدو العالمي.





ويقول غاي رايدر أنه في هذه الأوقات العصيبة يحضرني مبدأ وارد في دستور منظمة العمل الدولية: "الفقر في أي مكان تهديد للرخاء في جميع الأمكنة". وهو يذكرنا أنه، ولسنوات عديدة مقبلة، سيكون الحكم على فعالية مواجهتنا لهذا التهديد الوجودي ليس فقط من خلال كمية المساعدات النقدية وسرعة ضخها أو معدل سرعة أو بطء التعافي من الأزمة، بل أيضًا من خلال ما فعلناه من أجل الفئات الأكثر ضعفًا بيننا."





ومن جانبه قال السفير ياسر حسن، مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والإفريقية: إن أزمة كورونا هى أزمة مختلفة عن الأزمات السابقة، فالعالم شهد فى الثلاثين عاما السابقة عددا من الأزمات أهمها الأزمة الاقتصادية عام 2008 وأزمة كورونا لا يعلم أحد حتى الآن متى تتوقف الأزمة وما تتبعه من تبعات اقتصادية، مشيرا إلي أن أزمة هذا الفيروس هى أزمة فى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، ولا يعلم حتى الآن المدى الذى ستقوم أزمة كورونا بتأثيره على الاقتصاد العالمي، وقراءة منظمة العمل الدولية هى توقعات أولية .





وأعرب ياسر حسن عن يقينه من تخطى هذه الأزمة عالميا، مؤكدا أن خروج الدول من تلك الأزمة يتوقف على صلابة اقتصاديات الدول ودعم الدول للمتضررين من تلك الأزمة، منوها إلى أن بيان مجموعة العشرين أكد على التعاون الدولى لمساعدة الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا، وأن منظمة العمل الدولية تؤكد أهمية الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حتى تتمكن من الخروج من أزمة فيروس كورونا.





وفي نفس السياق يقول باتريك بيلسر، خبير اقتصادي في منظمة العمل الدولية في دراسته في هذا الخصوص: "لئن كان بوسع بعض العمال الحد من تعرضهم لخطر العدوى عبر العمل من المنزل، أو الاستفادة من التدابير الوقائية، فإن الكثيرين يعجزون عن فعل ذلك بسبب اللامساواة الموجودة أصلًا.





فهناك مليارا شخص في العالم (61.2 % من السكان العاملين) يعملون في القطاع غير المنظم، وهم أكثر عرضة من غيرهم لمواجهة مخاطر على صحتهم وسلامتهم إذا لم تتوفر الحماية المناسبة، كالكمامات أو مطهرات الأيدي، ويعيش العديد منهم أيضًا في مساكن مكتظة، تفتقر أحيانًا إلى المياه الجارية.





وهذا ليس فقط يعرضهم للمخاطر الصحية، بل ويقلل فعالية التدابير الوقائية لعموم السكان.





وعلي جانب أخر أصدرت منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) مبادئ توجيهية جديدة لمساعدة الشركات في دعم أسر العاملين أثناء أزمة وباء كورونا المستجد .





حثت هذه الإرشادات أصحاب العمل على أخذ أثر قراراتهم على أسر العاملين بعين الاعتبار، وعلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ما أمكن، فالدعم الإضافي، لا سيما لذوي الدخل المحدود، ضروري لتقليل العواقب السلبية لتفشي المرض على العمال وأصحاب العمل وأسرهم وأطفالهم.





كما دعت المنظمة واليونيسف، الحكومات إلى دعم أصحاب العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، ولا سيما للأسر المعرضة للخطر، فمن شأن تبني سياسات وممارسات صديقة للأسرة، مثل حماية الوظائف والدخل، والمرونة في ساعات العمل، والإجازات المدفوعة لرعاية أفراد الأسرة، والحصول على رعاية جيدة للأطفال في حالات الطوارئ، أن تحدث فرقًا حاسمًا وتساعد في استقرار أسواق العمل واستقرار الأسر والمجتمعات.





تقول مانويلا تومي، مديرة قسم ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: "إن الحوار الاجتماعي - التشاور والتعاون بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل وممثليهم - أمر أساسي، وإذا أردنا أن تكون مواجهتنا فعالة ومستدامة، يجب أن تبنى على الثقة وعلى مجموعة واسعة من التجارب".





ومن جانبها تقول د. بيا روبيلو بريتو رئيسة برنامج تنمية الطفولة المبكرة في اليونيسيف: "ستعاني الأسر لسنوات مقبلة من الآثار الثانوية للوباء - كفقدان الوظائف والتوتر المديد، وتدهور الصحة النفسية، وبالنسبة للأطفال الأكثر ضعفًا، فإن عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية كافية يفاقم خطر تعرضهم للأزمة".