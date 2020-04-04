إشكاليات النظم العامة والحماية والكورونا

التوسع فى مرض الكورونا يهدد بشكل مباشر النظام العام فى الدول بما يضمنه من امن وطنى. . ويتجسد التهديد فى النظم العامة فى الدولة كالنظام الصحى ونظام التعليم ونظام المواصلات ونظام السجون وغيرها وهى النظم التى تتعامل الجمهور العام .





هذا لان الكورونا مرض يصيب التفاعل الاجتماعى الكثيف والمتوسط اى بؤر الازتحام بمتوستطها المختلف هو يتطلب فى علاج الفردية فى التعامل. فنلاحظ ان الحكومة البريطانية حذرت انه من المرجح ان خمس القوى العاملة قد تصاب بالمرض بالمرض في ذروة الوباء.





بل حتى أن تحقيقات الشرطة في بعض جرائم القتل توقفت فى اطار استجابة في إطار خطط الطوارئ لمساعدة قوات الامن على التعامل مع تفشي الفيروس التاجي الحاد. وحذرت خطة الطوارئ البريطانية فى وثيقة المكونة من 28 صفحة من أنه سيتم إدخال مجموعة من الإجراءات إذا فشلت مرحلة احتواء الفيروس.





طلبت الهبئة الصحة البريطانية ضرورة إجراء اختبارات على آلاف المرضى في وحدات العناية المركزة بالمستشفى وسط مخاوف من أن الفيروس قد ينتشر دون اكتشاف بين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي. كشف مسؤولون في المملكة المتحدة عن خطط لتشريع جديد يمكن أن يجبر الأطفال والمعلمين على الانتقال إلى مدارس بديلة إذا تم إغلاق مدارسهم.





وقالت الحكومة إنه إذا تأثرت أعداد موظفي NHS فقد تتأخر بعض الرعاية غير العاجلة وتتم اعادة المتقاعدين من الرعاية الصحية إلى الخدمة. أعطى بورس جونسون مؤتمرًا صحفيًا نادرًا في داونينج ستريت لشرح "خطة المعركة" للحكومة ، بما في ذلك النصح المستقبلي المحتمل للمسنين بعدم حضور التجمعات الاجتماعية. وقالت داونينج ستريت ان لديها خبراء فى انجلترا والمملكة المتحدة يتمتعون بثقة من قبل الجمهور لنقل الرسائل الصحية الهامة. وقامت الخطط الموضوعة للحفاظ على تشغيل المستشفيات والمدارس والخدمات العامة الأخرى على مبدأ : "مع خسارة كبيرة في الضباط والموظفين ، ستركز الشرطة على الرد على الجرائم الخطيرة والحفاظ على النظام العام". وصار مفهوما إن التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالقتل غير الحرجة قد تؤجل طالما لم تكن هناك زيادة في التهديد أو الخطر.





وحددت الحكومه الخطر فى حمايه الحياه والممتلكات. وقالت المصادر الشرطية انها تعاني من سنوات من التخفيضات وستواجه خيارات صعبة إذا تحققت أشد آثار فيروس التاجي: "لا يمكن للجمهور أن يتوقع خدمة جيدة في أسوأ السيناريوهات. إنهم بحاجة إلى أن يكونوا معقولين بشأن ما يمكن أن تفعله قوة الشرطة مع 20 ٪ من الموظفين بسبب المرض. " وقالت خطة العمل إن الجيش على أهبة الاستعداد للمساعدة. يمكن للجنود المسلحين حراسة البرلمان وقصر باكنغهام ، مع انتقال الشرطة المسلحة إلى واجبات أخرى ، كما هو مفهوم. في إشارة إلى حجم الضغط على النسيج البريطاني .





من المتوقع أن يسمح تشريع جديد بتخفيف القيود المفروضة على أحجام الفصول الدراسية وإرسال التلاميذ والمعلمين إلى مدارس أخرى إذا تم إغلاق مدارسهم أو تم تجنيد موظفين ليسوا المرضى. يقول المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن الحكومه لديها خطط تفصيلية " ومتطورة فيما يتعلق بسلاسل التوريد. توجد خطط محددة فيما يتعلق بالمخزونات الطبية على وجه الخصوص ". من المتوقع أن تتضمن ايضا رسالة قوية حول مخاطر النظافة العامة.

إن الاعتداء على السجون والتحريض على أعمال الشغب داخل السجون حجر الزاوية في استراتيجية التعامل مع امن السجن والمسجونين الصحى والعملى وخاصه فى ضوء انتشار السجون التى بها قيادات وافراد العمليات الجهاديه. علما ان الجماعات الجهادية تستهدف الافراج باى شكل المسجونين وتحرير النشطاء والقادة من الاعتقال ، ومحاوله خلق انتصارات وهمية دعائية ضد خصومهم.





في حين أن الحركة الجهادية استخدمت الهجمات الجهادية على السجون وأعمال الشغب في السجون بشكل متكرر ، خلال السنوات القليلة الماضية ، أثرت سلسلة جديدة من هذه الحوادث على أنظمة السجون في منطقة الساحل وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الادنى.





في كل حالة ، أتاح النقص الشديد في آليات أمن السجون الأساسية فرصًا للجهاديين لاستغلالها ، مما سمح لهم بشن هجمات ناجحة على مرافق السجون وتنظيم أعمال شغب في السجون تصاعدت إلى عنف جماعي. ولان الكرورنا سريع الانتشار بين الجهاديين وغيرهم فالامن الصحى للسجن صار مسألة ضرورية وحاسمة لمنطق العقوبه المتدرجه. طبعا هناك اختلاف جوهرى بين السجون الاوربية الامريكية والتى تسمح للفرد بمساحه اجتماعيه و قام نزيل واحد أو مجموعة صغيرة من السجناء الجهاديين مع موظفي السجن .





اما سجون العالم الثالث فتعانى من الازدحام والنقص فى التأهيل الصحى بشكل كبير. قامت بعض الدول بعض الدول بالافراج عن مرتكبى الجرائم الخفيقة والغير جهادية مثل ايران تحقيق الانتباه الاكثر رعاية للمسجونين الجهاديين والخطرين.





ومن النظم التى تتعض لمخاطر شديدة نظام الخدمة السرية فى الدول. فعملاء الخدمة السرية مهتمين بتفاصيل الحماية الرئاسية ودائما في حالة تأهب مستمر. ويراقبون أسطح المنازل النوافذ مفتوحة والمغلقة والسبب فى ذالك و طبيعه الحشد المتزايد الذى يواجه الرئيس وكل أشياء صغيرة. فى اطار الاشياء الضغيره يتسلل فيروس فيروس الكرورنا.





الرجال الذين إما أصيبوا أو تعرضوا ببساطة للفيروس التاجي - الذين تسللوا من خلال الخدمة السرية ، وبالفعل اقتربوا بالفعل من الرئيس ترامب حيث وقف السكرتير الصحفي الرئاسي البرازيلي يقف جنبًا إلى جنب مع ترامب المبتسم بقبعة الفانوس يحمل قبعة من الطين البني "اجعل البرازيل عظيمة مرة أخرى" وهم يحتفلون بإطلاق العلامة التجارية الدولية . كان القائم بالأعمال البرازيلي الذي تقاسم مائدة عشاء احتفالية مع الرئيس في روعة الروكوكو في مار ألاغو بينما الفيروس طريقه على ايديهم وملابسهم.





ثم هناك مات جايتز ، عضو الكونجرس الجمهوري عن فلوريدا ، الذي ركب سيارة ليموزين رئاسية ثم على متن طائرة الرئاسة ، فقط ليُبلغ في منتصف الرحلة بأنه تعرض لشخص أثبتت إصابته بالفيروس. ومن المحتمل ان نرى اصابات بين قائمه الشركات طيران او غيرها ومخالطيين الرئيس. ذكر الرئيس FDR فرانكلين ديلانو روزفلت بأنه غير مرتاح لان هناك خطرا كبيرا فيما من يحيط بنا من بشر والات. ". اكتر روزفلت " انه دائما شعر ان كان هناك تهديد غير مرئي يحوم في كل مكان - مرض. كان روزفلت مرضا غير قادر على الحركه ولكنه استمر فى الحكم اربع مرات . ويبدوا ان ترامب لم يتعلم حكمه روزفلت.









دخلت كولومبيا الحجر الصحي الوطني يوم 25 مارس ، ولكن تم بالفعل اتخاذ تدابير محلية في بعض المناطق. و الاغتيالات ثمانية حدث كل ذلك في المجتمعات التي كانت تحت الحجر الصحي بسبب الفيروس التاجى. بعد اغتيال ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان ، وتلقي آخرين تهديدات بالقتل يخشى الناشطون الكولومبيون من أن الجماعات المسلحة غير القانونية تستغل الأزمة الصحية التي يسببها الفيروس التاجي وشاركت الأمم المتحدة و منظمة الدول الأمريكية هذا القلق.





أصبحت المؤسسات المختلفة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان ومنع العنف أقل نشاطًا بسبب الحجر الصحي. مع ازدياد عدد الإصابات بفيروسات التاجية في كولومبيا وتقييد الحركة أكثر فأكثر ، أصبح من الصعب الاعتماد على الآليات الموجودة لحماية القادة الاجتماعيين ونشطاء السلام.





هذا النقص في الحماية يؤثر بشكل غير متناسب على أضعف قطاعات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل الآن العثور على الأشخاص الذين يُطلب منهم البقاء في منازلهم لان هناك الذين يسعون لإيذائهم. يقول يوريس فان دي ساندت ، مدير البرنامج في PAX ، "تتحمل الدولة الكولومبية والسلطات المحلية مسؤولية ضمان حماية جميع القادة الاجتماعيين. لا يجوز أن تكون الجماعات المسلحة غير القانونية قادرة على التصرف بحرية ودون عقاب أثناء الحجر الصحي". حدثت موجة اغتيالات في الأسبوعين السابقين للحجر الصحى . في 19 مارس تم اغتيال ثلاثة أشخاص: ماركو ريفادينيرا ، وهو ناشط اجتماعي معروف وزعيم سياسي في بوتومايو. Ivo Humberto Bracamonte ، سياسي تقدمي محلي في Norte de Santander ؛ وأنجيل أوفيديو كوينتيرو ، زعيم اجتماعي محلي في أنتيوكيا. في 24 مارس ، قتل اثنان من قادة الشعوب الأصلية وعضو حرب عصابات سابق. بالإضافة إلى ذلك ، قامت الجماعات المسلحة بتهجير السكان قسرًا في شوكو ونارينيو.



