برلماني: أزمة كورونا أثبتت وجود تناغم شديد لأول مرة بين الوزارات فى الحكومة

وجه النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان التحية للحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى إدارة أزمة فيروس كورونا، والذى تحول إلى وباء عالمى.





وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أزمة كورونا أثبتت أنه لأول مرة يحدث تناغم شديد بين الوزارات فى الحكومة ، وذلك لمواجهة فيروس كورونا القاتل.





وأوضح أن عمال اليومية يعتبرون من أكثر المتضررين من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالى فلابد من مساعدتهم من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.





وتابع : مساعدة عمال اليومية وغيرهم من الأسر الأكثر احتياجا سيبرز أهمية العلاقات الإنسانية فى حياتنا، والتى تظهر معدن الشعب المصرى فى وقت الأزمات.