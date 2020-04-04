بالتنسيق مع الحكومة.. زراعة النواب تدرس الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة.. وبرلمانيون: حظر المحاصيل الاستراتيجية ضرورة.. ومطالب بفرض الرقابة على الاسواق

للوصول للاكتفاء الذاتي.. برلمانى يطالب بالتعاون مع الفلاح لزراعة المحاصيل الاساسية

عضو زراعة النواب تطالب بحظر تصدير 4 محاصيل مهمة بسبب كورونا

برلمانى يطالب بحظر تصدير القمح والذرة بسبب كورونا









قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت مذكرة بشأن سياسة الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، على أن يتم استغلال الظروف الراهنة ووضع خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء، خاصة من المحاصيل الأساسية التى يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت عددا من الخطوات الاستباقية القوية فى أزمة انتشار فيروس كورونا، وبعد انتشار هذا الوباء العالمى سيكون هناك تداعيات بشأن هذا الوباء العالمي، مما يستوجب اتخاذ خطوات استباقية أيضا بشأن المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة شرعت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل، وفي ظل الأوضاع الراهنة لا بد من تسريع وتيرة العمل حتى تؤتي هذه الخطوات ثمارها ويتم الوصول للهدف فى وقت أقل، على أن يكون القمح والذرة من الأولويات ضمن خطة المحاصيل، وفى نفس الوقت بحث آلية دعم الفلاح فى مختلف الزراعات الأخرى، خاصة وان هناك بعض الأراضى ذات الطبيعة الخاصة التى لا تصلح سوى لزراعة محاصيل بعينها وفقا لنسبة الملوحة بها، وهذا يعنى أن يكون الأمر تشاركى.





واستطرد الحصرى، إلى أن اللجنة تتابع مع التنفيذيين خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ورؤيتها وخطتها، والجهود المبذولة فى هذا الإطار، وفيما يخص طلبات النواب بشأن الدوائر يتم الرد عليها كتابة ويتم إرسال الردود للأعضاء للوقوف على ما تم اتخاذه من خطوات، خاصة وأن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التى تتأثر بالأحداث الجارية ولابد من الوقوف على آلية لدعم المزارعين.





مع بداية انتشار فيروس كورونا في العالم وإعلان منظمة الصحة العالمية كونه وباء عالمي شهدت الفترة الاخيرة جهود الحكومة المصرية ووزارة الزراعة بالسعي للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجبة وتوفيرها للمواطن بعد ازمة وقف الاستيراد والتصدير لمواجة فيروس الكورونا واعتماد دول العالم علي الاكتفاء الذاتي والتي ظهر من خلالها توفير مصر للمخزون الكافي لحماية المواطنين والسعي في تحقيق خطة احترازية طويلة المدي لتوفير المحصولات الاستراتيجية وذلك عن طريق حظر تصدير الموارد الزراعية وامداد الفلاحين بالادوات الزراعية الازمة وشراء الموارد بسعر يناسب الفلاح .





صدي البلد استطلع اراء بعض من نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب لتوضيح ارائهم في هذا الامر الذين اكدوا علي ان هذا الامر يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين والتغلب علي أزمة فيروس كورونا عن طريق توفير جميع السلع الاساسية التي يحتاجها لاستمرار حياته المعيشية.





ففي البداية أيدت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، المذكرة التي اعدتها لجنة الزراعة بشأن سياسة الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية أن يتم استغلال الظروف الراهنة ووضع خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء، خاصة من المحاصيل الأساسية التى يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى ظل أزمة فيروس كورونا.





وأكدت عضو لجنة الزراعة بالرلمان، ان مصر شرعت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل، مطالبة بضرورة حظر تصدير باقي المحاصيل من القمح والذرة والارز والبقولبات لتوفيرها للمواطن المصري وتجنب ازمة التكدس بالاسواق واستغلال التجار ورفع الاسعار.





واوضحت في تصريح خاص لـ "صدي البلد "، أن مصر الان في مرحلة حصاد القمح الذي يمكننا من الشروع في مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح مشيرة الي ضرورة أن تقوم الحكومة المصري بشراء القمح من الفلاحين وتوفير هامش ربح مناسب، إضافة الي توفير جميع الادوات الزراعية التي يحتاجها الفلاحين للبدء في زراعة المحاصيل الاخري التي لا يمكننا استرادها فى هذه الفترة بسبب أزمة كورونا.





واضافت النائبة، أن احتكار التجار للاسواق وارتفاع الاسعار علي المواطنين من احد العوائق التي تواجة الدولة في تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي، لافتة الي ان الحكومة المصرية تعمل علي توفير جميع المحصولات والموارد الغذائبة بالاسواق حتي لا يستدعي المواطن بتخزين الموارد.

وطالبت "الشربيني " الحكومة المصرية بفرض الرقابة علي الاسواق والتجار وامداد الفلاحين باحتياجتهم الزراعية وزيادة المساحات المزروعة وتوفير جميع الموارد الغذائية بالاسواق بسعر مناسب للمواطن البسيط وتكاتف جميع موسسات الدفعة لرفع كاهل العبي علي المواطن المصري في تلك الازمة.





ومن جانبها أكد النائب برديس عمران عضو لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اهمية الخطة الاستراتجية التى تقوم بها الدولة المصرية للوصول للاكتفاء الذاتي والتصرف بقوة لمواجهة الازمة بوضع خطة قصيرة المدي لتوفير المحاصيل الزراعية التي يحتاجها المواطن ويعتمد عليها في غذائه.





واوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد "، ان مصر الان تمتلك مخزونا كافيا من تلك الموارد الغذائية التي توفيرها للمواطن وتضخها في الاسواق في ظل مواجة فيروس الكورونا، فالحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية محكمة للسيطرة علي الاسواق وسد احتاجات المواطن وتوفير الموارد، مشيرا الي ان اهم الموارد التي يجب توفيرها في الاسواق تلك الفترة هي الزيوت والارز والقمح والخضروات علي العكس الفواكه التي لا تعتبر غذاء اساسي.





واضاف النائب أن الحكومة اعلنت عن تعويض الفلاحين عن فساد بعض المحاصيل اثناء النوبات الجوية التي مرت بها مصر الفترة السابقة، لافتا الي ان اهمية الاكتفاء الذاتي تتمثل في صعوبة الدولة في استراد بعض المحاصيل الزراعية في ظل قرار ايقاف الاستيراد والتصدير وامكانية تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية بعد انتهاء الازمة.





وطالب "عمران "الحكومة بحظر تصدير الموارد الاساسية التي يحتاجها المواطن من الارز والذرة والقمح واقامة دراسة وافية لمساعدة الفلاح من زراعة المحاصيل الاستراتيجية واقامة تعاقدات شرائية لشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مناسب لتشجيعهم علي الزراعة ووقف الاستيراد.





كما أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اهمية الحرص علي الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الاستراتيجية في تلك الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، مشيرًا الى أن مصر وضعت خطة إستراتيجية للحفاظ علي محاصيلها والتي تتمثل في ايقاف التصدير اتباعا للقرار الدولي وليس المحلي فقط لوقف الاستبراد والتصدير وزيادة زراعة القمح والبذور والارز والبقوليات وغيرها من المحاصيل التي يعتمد عليها غذاء المواطنين وبالاخص في تلك الازمة ومواجهة فيروس الكورونا.





واوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد" ان مصر تدير الازمة بشكل صحيح دون النظر الي العائد المادي، موكدا علي اهمية ايقاف التصدير بالرغم من تاثيره علي الاقتصاد المصري ولكن العالم اجمع يعتمد علي الاكتفاء الذاتي وتخزين المحاصيل وتوفيرها بالاسواق وتجنب ازمة الاستغلال بالاسواق.





واكمل النائب حديثه:" أن وقف الاستيراد لا يوثر علي مصر وذلك لوجود المخزون الكافي في مصر من القمح والذرة والارز والبقوليات والذي يمكننا من الاعتماد علي الاكتفاء الذاتي في الشهور القادمة لافتا ان الدولة توفر جميع ما يحتاجه المزارعون من ادوات زراعية وتكلفهم بشراء المحاصيل بسعر مناسب".



