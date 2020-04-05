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ثقافة

اتحاد كتاب مصر يخفض اشتراك مشروع العلاج 50٪؜ ويدعم أصحاب الحرف

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
فى إطار حرص النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى ، على تخفيف الأعباء المالية على الأعضاء وتقديرا للظروف التى تمر بها البلاد والعالم بسبب تفشى فيروس كورونا، قررت النقابة تخفيض قيمة الاشتراك فى المشروع الصحى بنسبة ٥٠٪؜، ودعم أصحاب الحرف.

وقالت النقابة فى بيان لها: "إنه من موقع مسئولية النقابة، وإسهاما من مجلس الإدارة لدعم أعضاء الجمعية العمومية فى مواجهة الأزمة القائمة تم تخفيض قيمة الاشتراك في المشروع الصحي للعضو بنسبة 50%".

وتابع البيان: "وتتحمل النقابة الإسهام بهذا الفرق نيابة عن أعضائها المشتركين لهذا العام، مراعاةً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد من جهة، ودعمًا من النقابة لإتاحة الاشتراك لأكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية في هذه الخدمة التكافلية في ظل هذه الظروف الصحية الطارئة من جهة أخرى".

كما كشف البيان عن دعم النقابة لأصحاب الحرف من السادة المبدعين أعضاء النقابة ممن وقفوا عن العمل بسبب الحظر، وفق الضوابط التي يحددها  مجلس صندوق المعاشات والإعانات في النقابة، بموافقة هيئة المكتب و أعضاء مجلس إدارة النقابة.

يشار ألى أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أعلنت عن بدء صرف الزيادة الجديدة لمعاشات أعضاء النقابة بداية من شهر مارس الحالي، على أن تضم لمعاش شهرى أبريل والمايو، كما أعلنت عن فتح باب القروض لأصحاب المعاشات والإعانات دون فوائد، تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب تفشى فيروس كورونا: كوفيد 19.
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