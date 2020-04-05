استقرار الذهب في مستتهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب علي مدار يومين بمحالات الصاغة بدون أي تغيير وحتي مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 699 جنيه بخلاف المصنعية.

وسجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 799 جنيه كما هو منذ الجمعة الماضية وحتي اليوم كأعلي سعر له بمحالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 599 جنيه خلال يومي الجمعة والسبت كما هو لدي محالات الصاغة بخلاف قيمة المصنعية.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة لنحو 466 جنيه بمحالات الصاغة خلال يومي الجمعة والسبت.

بينما وصل سعر الجنيه الذذهب نحو 5592 جنيه و أوقية الذهب بـ 24.844 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 798.9 ألف جنيه