أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في جزر الفوكلاند البريطانية





أعلنت حكومة جزر الفوكلاند التابعة للمملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقالت الحكومة - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "جرى التأكد من وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في جزر الفوكلاند"، مُشيرة إلى أنه ثبتت إصابة مريض محتجز داخل مستشفى فوكلاند بالفيروس أثناء خضوعه للعزل، حسبما أوردت مجلة (مترو) البريطانية، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني.