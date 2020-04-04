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أخبار العالم

أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في جزر الفوكلاند البريطانية

السبت 04/أبريل/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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أ ش أ

 أعلنت حكومة جزر الفوكلاند التابعة للمملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "جرى التأكد من وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في جزر الفوكلاند"، مُشيرة إلى أنه ثبتت إصابة مريض محتجز داخل مستشفى فوكلاند بالفيروس أثناء خضوعه للعزل، حسبما أوردت مجلة (مترو) البريطانية، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أنه جرى إدخال المريض إلى المستشفى في 31 مارس الماضي، وهو يعاني من أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت السلطات البريطانية قد أرسلت، في وقت سابق، شحنة طبية إلى جزر فوكلاند لمكافحة انتشار الفيروس.
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