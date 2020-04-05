تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة كورونا .. نواب يطالبون باتباع إجراءات التعامل مع ضحايا الفيروس للحد من انتشاره.. ونائب يطالب بإجراء تحليل كامل على طاقم الأطباء والتمريض بمعهد الأورام

للإهمال.. تحرك برلماني عاجل بعد نقل جثمان متوفى بـ كورونا في ربع نقل

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تقدم عدد من النواب بمجموعة من الاقتراحات لمواجهة فيروس كورونا والتصدى للأضرار الناجمة عن هذا الفيروس القاتل، والذى أصبح وباء عالميا يحتاج إلى تكاتف وتضافر كل المؤسسات فى أى دولة على مستوى العالم للسيطرة عليه، ولذلك كان لنواب البرلمان المصرى دورا لا يقل أهمية عن باقى المؤسسات فى التصدى لهذا الوباء الخطير.





تقدم النائب طلعت خليل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزيرة الصحة والسكان ، ووزير التنمية المحلية، بشأن نقل جثمان أحد ضحايا فيروس كورونا داخل سيارة ربع نقل من مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد ، دون إتباع الإجراءات المتبعة في نقل ضحايا الفيروس.





وطالب خليل بفتح تحقيق للكشف عن المقصرين والتحقيق معهم ، وقال:" في ظل الجهود الذي تقوم بها الدولة المصرية بكافة أجهزتها لمكافحة هذا الوباء العالمي، فوجئنا بنشر بعض وسائل الاعلام واقعة نقل جثمان أحد ضحايا كورونا فى سيارة ربع نقل من مستشفي المبرة بمحافظة بورسعيد، داخل كيس أسود إلى المقاير لدفنه دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس".





وشدد خليل على ضرورة اتباع إجراءات التعامل مع ضحايا كورونا، للحد من انتشار الفيروس، من خلال طريقة التغسيل والتكفين والدفن والابتعاد عن الجثمان لمسافة لا تقل عن متر، ورفعه بالملاءة المحيطة به، ونقله إلى ثلاجة المستشفى، على ترولي قابل للتنظيف والتطهير، مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية.





وطالب أجهزة الدولة بتوفير فرق عمل حتى ولو متطوعين داخل كل محافظة، يتم تدريبهم وتتخصص فى كيفية الغسل وتكفين الجثمان ، وتحديد إجراءات كيفية إقامة صلاة الجنازة ، وكيفية نقل الجثمان وفقا لسيارات إسعاف تخصص لهذا الغرض بطواقم يتم تدريبها على أن يحدد كيفية الوقاية والتطهير لهذه السيارات.



