تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة كورونا .. نواب يطالبون باتباع إجراءات التعامل مع ضحايا الفيروس للحد من انتشاره.. ونائب يطالب بإجراء تحليل كامل على طاقم الأطباء والتمريض بمعهد الأورام

- للإهمال.. تحرك برلماني عاجل بعد نقل جثمان متوفى بـ كورونا في ربع نقل
- بؤرة جديدة لتفشى كورونا..برلمانى يطالب بإقالة مدير معهد الأورام ومحاسبته واستدعاء الوزير
- برلماني يساهم بمبلغ 300 ألف جنيه لكفالة الأسر المتضررة من كورونا
تقدم عدد من النواب بمجموعة من الاقتراحات لمواجهة فيروس كورونا والتصدى للأضرار الناجمة عن هذا الفيروس القاتل، والذى أصبح وباء عالميا يحتاج إلى تكاتف وتضافر كل المؤسسات فى أى دولة على مستوى العالم للسيطرة عليه، ولذلك كان لنواب البرلمان المصرى دورا لا يقل أهمية عن باقى المؤسسات فى التصدى لهذا الوباء الخطير.
تقدم النائب طلعت خليل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزيرة الصحة والسكان ، ووزير التنمية المحلية، بشأن نقل جثمان أحد ضحايا فيروس كورونا داخل سيارة ربع نقل من مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد ، دون إتباع الإجراءات المتبعة في نقل ضحايا الفيروس.
وطالب خليل بفتح تحقيق للكشف عن المقصرين والتحقيق معهم ، وقال:" في ظل الجهود الذي تقوم بها الدولة المصرية بكافة أجهزتها لمكافحة هذا الوباء العالمي، فوجئنا بنشر بعض وسائل الاعلام واقعة نقل جثمان أحد ضحايا كورونا فى سيارة ربع نقل من مستشفي المبرة بمحافظة بورسعيد، داخل كيس أسود إلى المقاير لدفنه دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس".
وشدد خليل على ضرورة اتباع إجراءات التعامل مع ضحايا كورونا، للحد من انتشار الفيروس، من خلال طريقة التغسيل والتكفين والدفن والابتعاد عن الجثمان لمسافة لا تقل عن متر، ورفعه بالملاءة المحيطة به، ونقله إلى ثلاجة المستشفى، على ترولي قابل للتنظيف والتطهير، مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية.
وطالب أجهزة الدولة بتوفير فرق عمل حتى ولو متطوعين داخل كل محافظة، يتم تدريبهم وتتخصص فى كيفية الغسل وتكفين الجثمان ، وتحديد إجراءات كيفية إقامة صلاة الجنازة ، وكيفية نقل الجثمان وفقا لسيارات إسعاف تخصص لهذا الغرض بطواقم يتم تدريبها على أن يحدد كيفية الوقاية والتطهير لهذه السيارات.
فيما تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، بشأن واقعة معهد الأورام وإصابة عدد من طاقم الأطباء والتمريض بفيروس كورونا المستجد، مطالبا استدعاء وزير التعليم العالي للوقوف على ملابسات هذا الأمر والأسباب التى أدت إلى ذلك خاصة وأن هذه الكارثة قد تحول المعهد لبؤرة لتفشي فيروس كورونا.
وطالب عضو البرلمان فى بيان له اليوم، محاسبة مدير المعهد عن هذه الواقعة، ولابد من إقالته فورا من منصبه ومحاسبته على هذا الجرم، خاصة وان كان على علم بتفاصيل اصابة أحد المرضى وتردده أكثر من مرة على المعهد ولم يقم بأي فعل ولكنه اكتفى بتعليمات حول عزل منزلى لكل من خالط هذا المريض الأمر الذى تسبب فى إصابة عدد من الأطباء والتمريض، ومن ثم خرج يلقى بالمسئولية على عاتق طاقم التمريض.
وتساءل عضو البرلمان عن دور جامعة القاهرة خاصة وهى الجهة المسئولة عن المعهد فى التصدى لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن المعهد به ما يقرب من 600 ممرض و750 طبيبا.
وقال :لا بد من إجراء تحليل كامل لهم وأيضا المواطنين الذين تم الكشف عليهم خلال تلك الفترة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالمرض، وإلا سوف يكون الأمر بؤرة لتفشي الفيروس بأرقام ضخمة.
أعلن النائب حسام العمدة, وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب, أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف, عن تبرعه بمبلغ 300 الف جنية كمساهمة للأسر المتضرره بمركز سمسطا.
وأوضح العمدة، أنه فى ظل تلك الظروف العصيبة التى يمر بها العالم أجمع لابد من تضافر الجهود بين أبناء الوطن وأن يتسع دور المشاركة المجتمعية للحفاظ على التوازن داخل الوطن .
وحث النائب حسام العمدة, أهالى سمسطا القادرين على المساهمة والمشاركة المجتمعية والتبرع لأهالينا الذين تضرروا وساءت أوضاعهم المادية جراء الأحداث الأخيرة وما تبعها من تعطيل لبعض الأعمال والتأثير الفعلى على أصحاب العمالة الغير منتظمة.
وأكد العمدة, أنه فى هذا الوقت لابد من التخلى عن المصلحة الشخصية والعمل على مصلحة الوطن أولًا ومصلحة المواطن, وانه فرد من عائلة تسمى سمسطا وأحد أبنائها الذين حظوا بمحبة أهلها .
وأشار إلى أن المبلغ كمساهمة مبدئية لتحريك الأفئدة المليئة بالخير لأبناء سمسطا القادرين, وأنه سيتم تقسيمه سواء نقدى أو سلع غذائية على المجالس القروية الخمسة من خلال إختيار إحدى الجمعيات الأهلية بالقرية التى تتولى توصيل الدعم لمستحقيه.
وأضاف انه فى إنتظار أن يسارع القادرين بدائرة سمسطا للأعلان عن مساهمتهم ويدعوهم أن تكون قائمة سمسطا قدوة لباقى المراكز والمحافظات جميعًا، داعيا الله ان يفك الكرب ويرفع البلاء وأن يبلغنا شهره الكريم والأمة فى أتم صحة وأحسن حال .