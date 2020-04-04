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بين الناس

أهالى الحى السادس بمدينة نصر يشكون من انعدام التليفون الأرضي

السبت 04/أبريل/2020 - 08:51 م
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
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كريم ناصر
بعث شادى عادل احد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بالموقع يشكو فيها من عدم وجود كبائن للتليفون الارضى بمنطقة الحى السادس  بمدينة نصر بالقاهرة. 

وأوضح شادى القاطن فى منطقة مساكن جنوب الاحياء " الياسمين " بالحى السادس بمدينة نصر انه تم التقدم بعدة شكاوى للسنترال التابع للمنطقة بسبب عدم وجود كبائن لتركيب تليفون ارضى دون رد، رغم دخول التليقون الارضي لجميع الاحياء المجاورة له ، مايسبب العديد من المشاكل فى ظل الظروف التى تمر به البلاد فلا يقدر على متابعة العملية التعليمية اون لاين ولا استخدام اى نوع من الخدمات. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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