أهالى الحى السادس بمدينة نصر يشكون من انعدام التليفون الأرضي

بعث شادى عادل احد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بالموقع يشكو فيها من عدم وجود كبائن للتليفون الارضى بمنطقة الحى السادس بمدينة نصر بالقاهرة.





وأوضح شادى القاطن فى منطقة مساكن جنوب الاحياء " الياسمين " بالحى السادس بمدينة نصر انه تم التقدم بعدة شكاوى للسنترال التابع للمنطقة بسبب عدم وجود كبائن لتركيب تليفون ارضى دون رد، رغم دخول التليقون الارضي لجميع الاحياء المجاورة له ، مايسبب العديد من المشاكل فى ظل الظروف التى تمر به البلاد فلا يقدر على متابعة العملية التعليمية اون لاين ولا استخدام اى نوع من الخدمات.



