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رياضة

تعليقا على تدريب زيدان ريال مدريد.. ميدو: لا تتزوج من نفس المرأة مرتين

السبت 04/أبريل/2020 - 08:10 م
ميدو وزيدان
ميدو وزيدان
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حسن العمدة
علق احمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، علي مستوي فريق ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان وخاصة فى ولايته الثانية .

وقال ميدو ، عبر صحيفة " آس الإسبانية " ، ان زيدان لم يقدم المستوي المطلوب فينا لدي فريق ريال مدريد فى الولايه الثانية له ، مشددا ، علي انه يعشق ريال مدريد ، ويعد فريقه المفضل فى الدوري الاسباني "الليجا".

وتابع ، زيدان لم يضف أي شيء جديد للملكي، معلقا " لا تتزوج من نفس المرأة مرتين " وهذا المثل يشبه زيدان بعد عودته مرة أخري لريال مدريد.

وسؤاله عن ازمة كورونا فى اسبانيا ، قائلا ، يجب علي الجميع ان يتبع تعليمات السلطات داخل العاصمة ، للقضاء علي ذلك الفيروس .

واختتم احمد حسام ميدو ، تصريحاته ، ان الآن كرة القدم أصبحت شيئا ثانويا في ظل هذا الوضع الراهن، الأمر بالتأكيد سيؤثر على جميع فرق العالم، ولكن حياة الناس أهم من كرة القدم.
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