تعليقا على تدريب زيدان ريال مدريد.. ميدو: لا تتزوج من نفس المرأة مرتين

علق احمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، علي مستوي فريق ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان وخاصة فى ولايته الثانية .





وقال ميدو ، عبر صحيفة " آس الإسبانية " ، ان زيدان لم يقدم المستوي المطلوب فينا لدي فريق ريال مدريد فى الولايه الثانية له ، مشددا ، علي انه يعشق ريال مدريد ، ويعد فريقه المفضل فى الدوري الاسباني "الليجا".





وتابع ، زيدان لم يضف أي شيء جديد للملكي، معلقا " لا تتزوج من نفس المرأة مرتين " وهذا المثل يشبه زيدان بعد عودته مرة أخري لريال مدريد.





وسؤاله عن ازمة كورونا فى اسبانيا ، قائلا ، يجب علي الجميع ان يتبع تعليمات السلطات داخل العاصمة ، للقضاء علي ذلك الفيروس .



