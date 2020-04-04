«محافظة آمنة» مبادرة مجتمعية تجهز 2000 شنطة غذائية في كفر الشيخ.. صور

جهزت مبادرة "محافظة آمنة"، إحدى المبادرات المجتمعية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وقال مسئولو المبادرة، إن "محافظة آمنة" مبادرة مجتمعية نابعة من نبض أبناء المجتمع من منطلق إحساسهم بمسئوليتهم الوطنية الواجبة عليهم جنبًا إلى جنب مع أهليهم تحقيقا لرؤية ورسالة القيادة السياسية، وندعو الجميع لمساندة هذه المبادرة، التي جرى تدشينها تحت إشراف ورعاية الجهات التنفيذية بالمحافظة ويقوم بالتنفيذ شباب متطوعون من أبناء المحافظة.





وأضاف مسئولو المبادرة، أن المشاركة عينية من كمامات وقفازات ومواد تنظيف وأجهزة قياس الحرارة، فضلًا عن تدشين "بنك الطعام" للمشاركة في تعويض أهالينا العمال الملتزمين بتنفيذ القرارات التي أصدرتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمكافحة فيرس كورونا "خليك في بيتك" وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ.





وسلم القائمون على مبادرة "محافظة آمنة"، مسئولي المخازن بديوان عام محافظة كفر الشيخ، 2000 شنطة مواد غذائية، وسيقوم مسئولو التضامن الاجتماعي، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غدًا، الأحد، بتوزيع هذه الشنط على الأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا معايير تخضع للشفافية والنزاهة.





جدير بالذكر أن مبادرة "محافظة آمنة"، دشنها كل من، الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب، والدكتور مدحت يوسف، والصحفية سمر عبد الرحمن".