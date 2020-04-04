المستشفيات الجامعية: كورونا سريع الانتشار وليس من المصلحة التعتيم على الحالات المصابة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن فيروس كورورنا سريع الانتشار ويمكن ان تنقل العدوى من مريض لثلاثة اشخاص.





وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ليس في مصلحة أحد التعتيم عن إعلان إصابة أي فرد بفيروس كورونا خاصة في حالات المعهد القومي للأورام".





وتابع حسام عبد الغفار:" ليس كل مصاب بالتهاب رئوي حاد مصاب بفيروس كورونا ".





واضاف:" هناك 60 مريضا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية ونتائج تحليلهم كلهم سلبية والطواقم الطبية تقوم على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل".



