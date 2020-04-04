AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل قوى عاملة البرلمان تناشد بتقليل استهلاك الإنترنت لإتمام عملية الامتحانات

السبت 04/أبريل/2020 - 08:33 م
الانترنت
الانترنت
Advertisements
فريده محمد
ناشدت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المواطنين والأسر المصرية بتقليل استهلاك الانترنت، واستخدامه في الضرورة القصوى فقط، وذلك لإتاحة خدمات الانترنت بسرعة عالية لطلاب الصف الاول الثانوي غدا الأحد، وذلك لإجراء الامتحانات التجريبية، والتي تجرى لأول مرة داخل المنازل من خلال التابلت أو الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر.

وأوضحت عطوة، في بيان لها، ضرورة تكاتف الجميع لتوفير مناخ جيد يؤهل الطلاب على أداء الامتحانات في بيئة مناسبة لا تقل عن مناخ اللجان بالمدارس.

ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى بكامل طاقتها لعدم تعطيل الدراسة والتأكد من استفادة الطلاب بالقسط التعليمي الكافي والمقرر لهم خلال الفصل الدراسي الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقة تعطيل الدراسة أثناء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

وزير التعليم: سنعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي غدا

جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي 2020 .. التعليم تعلنه اليوم

7 إرشادات من التعليم لطلاب أولى ثانوي بشأن امتحانات أبريل التجريبية

الأحد القادم..41 ألفا و998 طالبًا بالصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية إلكترونيًا بالشرقية

انطلاق امتحانات أولى ثانوي التجريبية الأحد.. ووزير التعليم لـ الطلاب: ما تقلقوش هنحل أي مشاكل تواجهكم

ترشيحاتنا

رد عنيف من نجيب ساويرس بعد اتهامه بالتبرع نتيجة الضغط الإعلامي.. شاهد

إلغاء الفصل الدراسى .. طلاب جامعات مصر يوجهون رسالة لوزير التعليم العالي

نشأت الديهي يطالب بعزل مدير معهد الأورام: "جبلنا إحباط"

الصحة: 1070 مصابا و 71 حالة وفاة بفيروس كورونا

مصر وكورونا فى رحلة 1000 حالة..الأجانب كلمة السر ..صيني بدأ الحكاية.. وتايوانية نشرت الفيروس

محمود طاهر يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الجبلاية والنادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف الحقيقة.. هل يمكن لـ فيروس كورونا أن يتلف الجهاز العصبي المركزي؟

هنتعشى إيه النهاردة؟.. كريب بحشوات مختلفة مع عصير البرتقال الفريش

بـ فستان شيفون.. نانسى عجرم بإطلالة مثيرة للجدل | ومتابع: منورة يا قلبي