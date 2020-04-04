وكيل قوى عاملة البرلمان تناشد بتقليل استهلاك الإنترنت لإتمام عملية الامتحانات

ناشدت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المواطنين والأسر المصرية بتقليل استهلاك الانترنت، واستخدامه في الضرورة القصوى فقط، وذلك لإتاحة خدمات الانترنت بسرعة عالية لطلاب الصف الاول الثانوي غدا الأحد، وذلك لإجراء الامتحانات التجريبية، والتي تجرى لأول مرة داخل المنازل من خلال التابلت أو الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر.





وأوضحت عطوة، في بيان لها، ضرورة تكاتف الجميع لتوفير مناخ جيد يؤهل الطلاب على أداء الامتحانات في بيئة مناسبة لا تقل عن مناخ اللجان بالمدارس.



