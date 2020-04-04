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معظم الأقاويل كاذبة.. باحثة: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 08:34 م
آيه محمد حسن، الباحثة
آيه محمد حسن، الباحثة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية
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اسراء صبري
قالت آيه محمد حسن، الباحثة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن الابحاث التى تجرا حاليا علي فيروس كورونا تأتى كرد فعل نتيجة انتشار فيروس كورونا، لافتة إلي أن سياسة منع الفيروس حاليا افضل بكثير من وجود علاج، نتيجة للوقت والمجهود الذي يتطلبه فى الفترة الحالية.

وأشارت الباحثة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، أثناء حوارها علي برنامج" ست الستات" المذاع علي قناة"صدى البلد"، إلي أن الابحاث اثبتت أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء، وذلك بعد وجود الفيروس على جدران المستشفيات، لافتة إلي أن خطورة الفيروس حاليا تكمن فى سرعة انتشاره.

واوضحت آية محمد، أن حتى الآن العلماء لم يتوصلوا إلي كافة المعلومات الخاصة بالفيروس، مشيرة إلي أن بعض الابحاث اشارت إلي أن الشباب اقل فئة مصابة ولكن حاليا ثبت العكس  فى الولايات المتحدة.

وأكدت علي أن نظرية التباعد الإجتماعى هى أكثر وسيلة ستعمل علي القضاء والحد من انتشار الفيروس، موضحا أن الكلور المخفف تنتهي فاعليته بعد مرور24 ساعة.

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