بشرى لـ الوداد المغربي قبل مواجهة الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن استعدادات فريق الوداد المغربي لموجهه الاهلي فى دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .





وذكرت الصحيفه ، ان الوداد المغربي يسعي لاستعاده نجمه المدافع أشرف داري لمواجهة الاهلي المصري .





وبدأ بالفعل مدافع الوداد الرياضي المغربي أشرف داري برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي، ليصبح من غير المستبعد جاهزيته لمواجهة الأهلي.





وأصافت الصحيفه ، ان الدكتور عبدالرزاق هيفتي طبيب الفريق اطمأن على حاله المدافع ، واخبره امامك اسبوعين لتعود للتدريبات الجماعيه مع الفريق .



