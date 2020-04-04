بشرى لـ الوداد المغربي قبل مواجهة الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن استعدادات فريق الوداد المغربي لموجهه الاهلي فى دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .
وذكرت الصحيفه ، ان الوداد المغربي يسعي لاستعاده نجمه المدافع أشرف داري لمواجهة الاهلي المصري .
وبدأ بالفعل مدافع الوداد الرياضي المغربي أشرف داري برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي، ليصبح من غير المستبعد جاهزيته لمواجهة الأهلي.
وأصافت الصحيفه ، ان الدكتور عبدالرزاق هيفتي طبيب الفريق اطمأن على حاله المدافع ، واخبره امامك اسبوعين لتعود للتدريبات الجماعيه مع الفريق .
واختتمت الصحيفة ، ان الوداد يسعي بقوة لاستعاده صاحب الـ20 عاما لمواجهة الأهلي التي ما زال لم يحدد كاف موعدها بشكل رسمي