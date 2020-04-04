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منوعات

السويد تغرد خارج السرب.. استوكهولم ترفض فرض الحظر للحد من انتشار كورونا.. تفاصيل

السبت 04/أبريل/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حذّر علماء من أن رفض السويد  فرض الحظر بسبب فيروس كورونا  سيقود البلاد نحو كارثة.


ووفقًا لصحيفة ذا صن، فإن الحياة اليومية في السويد مستمرة  كالمعتاد رغم من أن كل أوروبا في حالة حظر بسبب جائحة الفيروس التاجي ، حيث لا تزال الحانات والمدارس والمطاعم ودور السينما بالسويد مفتوحة.


وشهدت السويد حتى الآن 4،435 حالة إصابة بالفيروس التاجي و 180 حالة وفاة نتيجة لوباء Covid-19.


من جانبها  قالت الحكومة إن الإغلاق سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.


 ووقع أكثر من 2000 طبيب وعلم وأستاذ الحكومة الآن على عرضيته تفيد بفرض قيود صارمة وتشديد حول فيروس كورونا.


وعلى صعيد آخر  يصر أندرس تيجنيل ، كبير علماء الأوبئة ، على أن سياسات الحكومة ستثبت فعاليتها.


وافادت الصحيفة أن الأعمار الأكثر شيوعًا التي تستقل بحياتها بعيدًا عن منزل استرهم  بين 18 و 19، حيث يعتقد بعض الخبراء أن هذه الأنماط المعيشية المنفردة قد تساعد في وقف انتشار الفيروس المميت.

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