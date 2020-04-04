الأزهر يوضح أبسط طريقة لتغسيل وتكفين المَيت بفيروس كورونا

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وأوضح مركز الأزهر خلال اجابته على سؤال

إنْ لم يَحدُث وسُلِّم المتوفَّى لأهله دون غُسلٍ

وتكفين، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه،

مع وجوب أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المُغسِّل، من تعقيم الحُجرة،

وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبَل أهل الاختصاص في ذلك

قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك.