مبادرات حزبية لمواجهة كورونا .. المحافظين يدشن مبادرة لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم.. ومستقبل وطن بقنا يطلق "اطمن على نفسك وعلى أسرتك"

حزب المحافظين يطلق مبادرة "خليك في بيتك طلبك هايجيلك" لتوصيل السلع للمنازل

الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال في ظل كورونا

مستقبل وطن يواجه كورونا بقنا.. حملات لتطهير وتعقيم مجمع المواقف ومدينة العمال





أطلق حزب المحافظين، مبادرة "خليك فى بيتك طلبك هايجيلك" لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، وذلك للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا.









وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات والسيطرة على انتشار الفيروس.









وقال كريم عبدالعاطي، رئيس لجنة التنظيم بالحزب، إن المبادرة جاءت لنقل ثقافة توصيل الطعام فى المناطق الشعبية، كما أنها غير هادفة للربح.









وأضاف "عبدالعاطي"، كما أن بعض التجار اعتمدوا رفع الأسعار خلال الأزمة الراهنة، مما أضاف عبئا على المواطنين، ولهذا فإن المبادرة كان من أهدافها وضع حد لزيادة الأسعار التى قام بها التجار، ومساعدة المواطنين على شراء مستلزماتهم بسعر مناسب.





وتابع، ومن المقرر أن يقوم الحزب بتعميم المبادرة على كافة أمانات الجمهورية خلال الأيام القادمة.









كما أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية.









وقال قوطة، في بيان، السبت، إنه بدأت بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة تلجأ لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.





وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن المرحلة الحالية هي مرحلة تكاتف بين الجميع في الدولة من رجال أعمال وعمال وقطاع عام وخاص لعبور هذه الأزمة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وطالب الحكومة بتوفير مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والتجاري ليتمكن من الاستمرار في مواجهة الأعباء الملقاه عليهم في ظل التحديات الراهنة التي تطال العالم كله وليس مصر فقط بل إن مصر حتى الآن لم تتضرر بالشكل البالغ الذي حدث في دول أخرى.









ودعا رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، المواطنين بضرورة التكاتف سويا والحرص على المصلحة المجتمعية، والالتزام بتعليمات الحكومة في ظل الحظر الجزئي حتى لا يطول الأمر وينتهي هذا الوباء.









وواصل حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، السبت، مبادرة "اطمن على نفسك اطمن علي أسرتك"، أعمال التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت العامة والحيوية والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وقال هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا ومشرف قطاع جنوب قنا بمبادرة " اطمن علي نفسك وعلي أسرتك " بمحافظة قنا ، إن فرق التعقيم والتطهير واصلت لليوم الثالث علي التوالي عملها في تعقيم وتطهير المناطق العامة والحيوية والميادين العامة حفاظا علي صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.









واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم السبت، مبادرة "اطمن على نفسك اطمن علي أسرتك"، أعمال التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت العامة والحيوية والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وقال هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا ومشرف قطاع جنوب قنا بمبادرة " اطمن علي نفسك وعلي أسرتك " بمحافظة قنا ، إن فرق التعقيم والتطهير واصلت لليوم الثالث علي التوالي عملها في تعقيم وتطهير المناطق العامة والحيوية والميادين العامة حفاظا علي صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.