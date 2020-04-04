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رياضة

بطل منتخب مصر للسباحة يكشف كواليس رحلته من واشنطن إلى الحجر الصحي بمرسى علم

السبت 04/أبريل/2020 - 08:56 م
احمد اكرم
احمد اكرم
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ياسمين تيسير
كشف أحمد أكرم بطل منتخب مصر للسباحه تفاصيل رحتله من واشنطن إلى مصر في الرحله الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا. 

وأكد أحمد اكرم في تصريحات عبر فيديو بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن السلطات المصرية وفرت كافه سبل الراحه وتيسير الاجراءات في مطار واشنطن، مشددا ان كابتن الطائرة اخبرهم فور ركوبهم أن الرحله ستتجه لـ مطار مرسى علم حيث مقر الحجر الصحي.

وأضاف أحمد أكرم أن فور وصولهم لـ مطار مرسي علم تم انزال كل 15 شخصا لاجراء اختبار الكشف عن كورونا وعقب الانتهاء استقلوا الاوتوبيس المتجه للفندق وتم تعقيم الركاب جميعا وشنط السفر ايضا. 

وأكمل أن الفندق ايضا وفر كافه سبل الراحه واستلم كل راكب غرفته الخاصة مشددا على ان الفريق الطبي يقوم بتوقيع كشف طبي مرتين كل يوم. 

وأضاف أن الفندق يقدم 3 وجبات يوميا ووجبات اضافيه مشددا ان الامور كلها تسير على ما يرام ولا صحه لما يتردد عن سوء الخدمه او ضعف الامكانيات. 


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