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طبيب أمريكي يقدم نصائح مهمة تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 99٪.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى،  تقريرا لطبيب أمريكي يشرح طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الطبيب في الفيديو  الذي أذاعه برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  اعمل في المستشفى الاهم في امريكا  ومخصصة لحالات فيروس كورونا  نتعلم ونتحسن يوميا في التعامل مع فيروس كورونا".

وتابع:"  طريقة انتقال الفيروس من بين يديك ووجهك ويجب تجنب لمس الوجه والانف والعين بدون غسل اليدين جيدا، والاغلبية العظمى تصاب بفيروس كورونا عن طريق لمس الوجه في حال تواجد الفيروس على الأيدي".

واكمل:"  يجب ان نحافظ على الحفاظ على اليدين نظيفة باستمرار وعدم لمس الوجه ابدا باليد وتجنب المصافحة،  وهذه النصائح تحمى بنسبة 99 % من الإصابة بفيروس كورونا".

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