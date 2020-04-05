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حوادث

مشاركة قاض جديد .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد عبد الله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جواز مذكرة قاض مكان آخر في المحكمة 

جاء في حيثيات الحكم أنه  من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المواد ١٦٧ ، ١٧٠ ، ١٧٨ من قانون المرافعات يدل على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية ، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه .
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