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اقتصاد

الجزائر تسرع وتيرة إجراءات الجمارك للسلع الغذائية والمعدات الطبية لمواجهة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:02 ص
واردات
واردات
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رويترز
قالت مصلحة الجمارك في الجزائر، السبت، إن البلاد اتخذت اجراءات استثنائية لتسريع العملية التي تمر بها الواردات لتجنب أي نقص في المنتجات الصحية والسلع الغذائية الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأضافت في بيان إن كل المنتجات الصحية والمعدات الطبية والسلع الغذائية الأساسية سيتم نقلها من الموانئ لدى وصولها على أن يتم إنجاز الإجراءات الورقية في وقت لاحق.


وقال مسؤولون إن الجزائر لديها مخزونات غذائية كافية للوفاء باحتياجات السكان للأشهر القليلة المقبلة لكن الطلب تزايد بسبب التفشي ومخاوف من نقص السلع.


وقالت الحكومة إنها تعتزم إنفاق 100 مليون دولار على واردات منتجات طبية ومعدات تأتي أغلبها من الصين لمكافحة المرض.

 

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