برلمانية تطالب بتخفيف المناهج على طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

أكدت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أهمية التعليم عن بعد لطلاب الثانوية العامة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها التعليم في مواجة فيروس كورونا وإطلاق مبادرات مراجعة لطلاب الثانوية العامة بمحافظة مطروح، مشيرة إلى مجهودات وزارة التربية والتعليم للحفاظ على مجهودات الطلاب والسنوات التعليمية، والتخلص من استغلال أولياء الأمور بالدروس الخصوصية للطلاب.





وأوضحت في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن مصر أولى الدول التي اهتمت بالتعليم ومجهودات الطلاب في العالم بعد تفشي فيروس الكورنا، موكدة أن توفير وزارة التربية والتعليم الأجهزة التكنولوجيا ومبادرتها في توصيل الانترنت المجاني للطلاب لاستكمال المسيرة التعليمية، وبالأخص في القرى والنجوع ومساعدة كافة أعضاء هيئة التدريس الطلاب لإيصال كافة المحاضرات التعليمية عبر الإنترنت لتكملة المناهج.





وطالبت "نصير" بضرورة تخفيف المناهج التعليمة لطلاب الثانوية العامة لمراعاة الأوضاع النفسية للطلاب وإقامة مبادرات مراجعة في المحافظات الأخرى عبر الإنترنت لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب، مشددا على مراعاة أهمية امتحانات الثانوية العامة لتحديد مصير الطلاب ومراعاة التنسيق.





يأتى ذلك بعد أن أعلن النائب سليمان فضل العميرى، عن تدشين مبادرة لمراجعات الثانوية العامة أون لاين فى جميع المواد، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا للتعليم عن بعد، والخطوات التى اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





وأوضح سليمان فضل العميرى أن المبادرة تأتى تحت رعاية محافظ مطروح، مدير التعليم العام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب، وتضم نخبة من المعلمين على صعيد المحافظة، وذلك فى إطار دعم المنظومة التعليمية والتيسير على أولياء الأمور.





من جانبه، قال سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات الوزارة والمحافظة فى الاهتمام بالمنظومة التعليمية والحرص على مصلحة الطلاب فى المرحلة التعليمية.



