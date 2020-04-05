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ثقافة

مدحت صالح وضحكة مصر على قناة الثقافة

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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طارق موسى

ضمن عروض المبادرة الإلكترونية “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”،  يبث على قناة وزارة الثقافة بـ يوتيوب فى التاسعة مساء اليوم الأحد 5 أبريل حفل النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته.


يتغنى خلاله صالح بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين منها “أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات , حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، ابن مصر” إلى جانب مختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية.


يعقبه العرض المسرحى “ضحكة مصر” تأليف ريهام عبد الحميد ، أشعار طارق على ومن إخراج وليد الشهاوى، ويجسد عددا من أهم الشخصيات الكوميدية المصرية من خلال مقتطفات من أشهر الأعمال المسرحية التى أبدعوها.

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