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أخبار البلد

صفوت العالم: الإعلام المصرى يقدم القدوة للمجتمع فى التعامل مع فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:02 ص
الدكتور صفوت العالم
الدكتور صفوت العالم
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أمل مجدى

قال الدكتور صفوت العالم ،أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة إن الإعلام المصرى فى ظل أزمة فيروس كورونا التى نمر بها جميعًا يقدم القدوة للمجتمع كله.


وأضاف العالم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يجب مراعاة القواعد الخاصة فىالتباعد الاجتماعى فى البرامج والأنشطة العامة مثل الاجتماعات لأن كل هذه السلوكياتتقدم النموذج والمثل لأن  الحماية من الفيروس هى مسئولية الجميع .



وأشاد أستاذ الإعلام بما تقوم به بعض البرامج من استضافة الضيوف عن طريق البرامجالمختلفة على الإنترنت لأن ذلك فى صالح الجميع .


ودعا صفوت العالم جميع المواطنين للإلتزام بما تضعه الدولة من إجراءات احترازية لحمايتهم من هذا الوباء اللعين ، وعدم الخروج غيرللضرورة القصوى مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامتهم .

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